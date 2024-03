Estos son los nuevos cambios en el fútbol aprobados por la IFAB: manos, periodos de reflexión...

La IFAB (International Football Association Board) aprobó la introducción de una sustitución adicional permanente por conmoción cerebral, cuya implantación dependerá de cada competición de acuerdo a un protocolo; como la principal novedad tras la celebración de la 138 Asamblea General Anual del organismo celebrada en Loch Lomon (Escocia).

En medio de la polémica suscitada por la posible introducción de una tarjeta azul, que signifique la expulsión temporal de un jugador, la IFAB decidió no entrar en polémica con la FIFA (uno de los miembros de este órgano regulador del fútbol mundial), máxime cuando el presidente Gianni Infantino se mostró tajante."Tarjeta roja a la tarjeta azul", dijo antes de la reunión. Dicho y hecho.

Así, junto a esa sustitución por motivos médicos, la International Board decidió que las manos involuntarias que deriven en penaltis no sean tratadas como el resto de faltas, no tiene por qué significar una tarjeta roja; que la invasión del área por parte de jugadores de campo en una pena máxima solo será penalizada si tiene incidencia en la jugada y que parte del balón en estos lanzamientos debe tocar o sobrepasar el centro del punto desde donde se ejecuta, entre otros asuntos.

