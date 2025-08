Escándalo en el Tour de la Guadalupe: dos ciclistas neerlandeses, expulsados por hacer trampa

El Tour de la Guadeloupe (categoría UCI 2.2), una de las pruebas caribeñas más tradicionales del verano ciclista, ha sido noticia internacional tras un insólito episodio de trampa protagonizado por dos corredores neerlandeses del club GRC Jan van Arckel: Huub van Kapel y Niels Tenniglo. Ambos fueron sorprendidos in fraganti intentando esconderse tras un coche con el fin de recortar parte del recorrido durante la tercera etapa.

La jornada, compuesta por varios bucles previos a una exigente subida final en Trois-Rivières, fue escenario de esta maniobra antideportiva. Los ciclistas fueron vistos en una zona cercana a un velódromo —por donde pasaba la carrera en varias ocasiones— esperando el momento de reengancharse al pelotón sin haber completado todos los kilómetros del recorrido oficial, que sumaban 137.

Dos ciclistas del club neerlandés Jan van Arckel, sorprendidos ocultándose tras un coche

Lo que los corredores no previeron fue que un conductor particular, que aguardaba el paso del pelotón, captó en vídeo la escena y la compartió en redes sociales, causando revuelo inmediato. Gracias a esa grabación, el Jurado Técnico, que ya sospechaba del incidente, logró confirmar sus identidades —dorsales 74 y 75— y procedió a su descalificación inmediata por infringir el artículo 2.12.007 del Reglamento del Deporte Ciclista. Además de ser expulsados, se les impuso una multa de 100 francos suizos y la retirada de 20 puntos UCI, que en realidad no poseían.

Frédéric Theobold, presidente del comité organizador del CRCIG, se mostró indignado tras el incidente: “Justo después recibí dos vídeos que confirmaban esta gran farsa, porque es eso: una auténtica farsa. ¡Es muy grave! El comisario los excluyó durante la misma carrera. Aunque siguieron pedaleando, ya estaban oficialmente fuera. Se les impuso una fuerte sanción económica y se redactará un informe detallado para la UCI”.

Este escándalo ha generado un intenso debate en la comunidad ciclista internacional sobre la ética deportiva y los mecanismos de control en competiciones menores del calendario UCI. La organización ha reiterado su compromiso con el juego limpio y asegura que reforzará la vigilancia en futuras ediciones del Tour.