Escándalo de McGregor en Ibiza: el luchador propina dos puñetazos en una discoteca

Conor McGregor, luchador irlandés de MMA, acostumbra a estar envuelto en polémicas y este miércoles 'The Sun' ha publicado un vídeo de 'The Notorious' dando dos puñetazos a un hombre en una discoteca de Ibiza.

En el vídeo publicado por el diario británico se ve cómo McGregor acerca su cabeza a un desconocido al que golpea tan solo unos segundos después. El luchador de UFC asesta dos golpes con su brazo derecho y noquea al sujeto, que queda tendido en el suelo.

The Sun, además del vídeo, ha recogido las palabras de un testigo. "Claramente, le dijeron algo para que reaccionara así", afirmaba. Y agregaba: "No hubo consecuencias para Conor, pero sí se llevaron al tipo que golpeó y no volví a verle de nuevo".