Paco Jémez, en Tiempo de Juego: "En el club hay mucha ambición; el proyecto me ha ilusionado"

El Ibiza anunció este domingo el fichaje del técnico Paco Jémez. Llega en sustitución de Juan Carlos Carcedo y firma hasta final de temporada. "Es un equipo que tiene claro su objetivo. Me quería tomar un descanso; con todo esto del COVID me apetecía estar en casa, pero al final te llega alguna oferta. Era el momento y el sitio ideal para fichar", comentó Paco Jémez, en Tiempo de Juego.





Paco Jémez reconoció que el club balear "ya ha hecho historia" por "subir a LaLiga SmartBank en cuatro o cinco años". "Me han ilusionado, me ha gustado el proyecto y al final me he decantado por esta opción. Por eso he venido aquí. Hay que valorar lo que ha hecho el anterior entrenador. Es un buen club y un buen sitio para cualquiera", dijo el técnico.

El Ibiza está cinco puntos por encima del descenso aunque lleva seis jornadas sin ganar en LaLiga SmartBank.