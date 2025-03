Enrique Cerezo contesta a Courtois: "Lo que tiene que hacer es callarse y agradecer al Atlético el haber estado aquí cuatro años"

Thibaut Courtois fue uno de los protagonistas del Real Madrid que pasaron por los medios de comunicación tras conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

En boca de todos estaba una de las jugadas polémicas del partido, la que se produjo en la tanda de penaltis, en las que el polaco Marciniak anuló el lanzamiento de Julián Álvarez porque, tras revisarlo en el VAR, determinaron que el delantero del Atlético de Madrid tocó con ambos pies el balón al resbalarse.

"Yo creo que la UEFA lo ve claro. Yo estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa. Yo creo que al final los árbitros lo han visto claro y por eso lo han pitado así. Creo que son humanos y muchas veces pueden equivocarse, pero lo han visto claro desde la sala VAR que tiene muchas cámaras y muchas imágenes", argumentó en defensa de la decisión arbitral.

respuesta de cerezo

El presidente del Atlético Enrique Cerezo atendió a los periodistas antes de la comida de directivas con el Barcelona en las horas previas al duelo que se jugará este domingo a las 21:00h en el Metropolitano.

"Lo de Courtois es un caso muy especial. Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid el haber estado aquí cuatro años, haber ganado títulos y callarse. Nosotros somos unos señores, somos unos caballeros y somos unos deportistas. Y no tenemos por qué hacer ninguna cosa que esté en contra de nuestros principios. Y Courtois lo que tiene que hacer es callarse, estarse tranquilito. Es un gran portero, todo el mundo lo reconoce, incluido nosotros. Y fíjate si lo reconocemos, que ha estado cuatro años con nosotros, espléndidamente bien y sin ningún problema. Y lo que tiene que hacer es seguir exactamente igual que estaba con Atlético de Madrid. Ser un señor y ser un caballero. Aparte de ser un gran portero, que lo es", apuntó Cerezo.

falta de descanso

El dirigente colchonero también opinó sobre las quejas del Real Madrid por la falta de descanso entre el partido del pasado miércoles y el que jugaron este sábado ante el Villarreal.

"Todos los equipos hemos sufrido todo el tema este. Hay veces que descansa 48 horas y otras 72. Que tenemos que descansar 72 horas, muy bien, pues que lo regularicen. Y lo que no tengo que deciros, oye, son las instituciones, la deportiva, la Liga, la Federación, etc., etc., las que lo tienen que cambiar", sentenció.

contra el var

El presidente del Atlético también se pronunció sobre la polémica del pasado miércoles con el penalti de Julián Álvarez en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Tengo las imágenes que ha mandado la UEFA, viendo y diciendo que toca el balón, no toca el balón. Y tengo imágenes que es que ni le roza", confiesa Cerezo.

"El primer cabreado soy yo. Tenéis que tener tranquilidad y paciencia y saber con quién estamos luchando. No estamos luchando contra un equipo de fútbol, estamos luchando contra unas instituciones que tienen unos reglamentos, y que esos reglamentos, por experiencia durante muchísimos años, sabemos que son inamovibles. Cuando se acaba un partido, con un resultado, no lo mueve nadie", repitió Cerezo sobre la postura del club.

