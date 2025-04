Enric Masip: "No me da miedo en LaLiga, aunque en la final se pudo ver cierta presión en algunas decisiones arbitrales"

Este fin de semana en el mundo del fútbol en España estaba mirando a Sevilla y a la final de la Copa del Rey, que se acabó llevando el Barça por 3-2 ante el Real Madrid gracias a un gol de Jules Koundé en el minuto 116.

directos al triplete

El Barça de Hansi Flick ha puesto la primera piedra en busca del triplete con la conquista del torneo copero.

A falta de cinco jornadas para el final de la temporada en Primera División, el equipo blaugrana es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Clásico del domingo 11 de mayo en Montjuic será clave para el devenir de LaLiga.

EFE Los jugadores del FC Barcelona celebran la conquista de la Copa del Rey.

Además, el equipo presidido por Joan Laporta está en semifinales de la Liga de Campeones. El rival de los culés será el Inter de Milán. La ida será en la Ciudad Condal este miércoles, y la vuelta tendrá lugar en Milán el martes de la siguiente jornada.

JOAN LAPORTA, EN COPE

El presidente Laporta se pasó por los micrófonos de COPE a los pocos minutos de concluir la final: "Ha tenido de todo. Ha sido un partido de fútbol apasionado, de máxima rivalidad, espectáculo futbolístico, fútbol de calidad y al final se ha decantado por el Barça, que creo que hemos sido unos justos vencedores. Es muy bonito ganar".

CASA REAL/CORDONPRESS / Cordon Press Joan Laporta y Florentino Pérez, junto con Felipe VI en la final de la Copa del Rey

En cuanto a la relación con Florentino Pérez tras toda la polémica previa al choque, Laporta reconoció que hubo normalidad en el palco: "Nos hemos saludado como siempre, hay concordia institucional y respeto mutuo".

ENRIC MASIP

En El Tertulión de los domingos se pasó un asesor del presidente Laporta como es Enric Masip que habló de lo ocurrido durante la final y de toda la polémica arbitral previa al encuentro.

Un Masip que vio que la presión del Real Madrid en las horas previas al choque pudo afectar en algunas decisiones arbitrales: "Para mí hubo dos penaltis. Para mí el penalti de Ferran es claro, y el otro es el agarrón de Cubarsí. ¿Alguien se imagina que con toda la polémica que hubo la final acabara con un penalti?"

"Pienso que la presión que se ejerció fue muy bestia", añadió Masip, pero reconoció que no le da miedo eso para LaLiga: "No digo que no puedas quejarte, pero si el medio de tu club estás castigando eso...al final se te puede volver en contra. No me da miedo en LaLiga, aunque ayer se pudo ver cierta presión en algunas decisiones arbitrales".

"Que me conste a mí no hubo llamada ¿Tú te imaginas con lo que cuesta una final como esta? No se me pasaba por la cabeza", confesó Masip sobre la posibilidad de que el Real Madrid no se hubiera presentado en la final.