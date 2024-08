El ‘enfado’ de Ancelotti con Bellingham: "Le llamé y no me contestó, y le dije a Vini, llámale tú"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, bromeó con una situación vivida el sábado, cuando llamó a Jude Bellingham para interesarse por su estado físico y el centrocampista inglés no respondió a la llamada de su entrenador, y sí lo hizo a su compañero Vinícius Junior.

"Estamos en contacto", reconoció Ancelotti preguntado por los siete jugadores de su plantilla que aún no se han incorporado a la pretemporada en la gira norteamericana y lo harán esta semana en la capital de España. "Ayer me enfadé con Bellingham porque le he llamado y no me ha contestado. Le dije a Vinícius que le llamase y contestó", desveló entre risas el técnico italiano.

Ancelotti elogió el nivel físico con el que ha regresado Vinícius Junior, convencido de que será el mismo que muestren los seis jugadores aún de vacaciones tras la disputa de la Eurocopa y Fede Valverde tras jugar la Copa América.

"Vinícius su último partido lo jugó el 6 de julio, hace un mes. Ha descansado 15 días y después ya empezó a trabajar. Ahora no es como cuando yo era jugador que estaba un mes sin hacer nada y llegaba gordo. Está bien, ha vuelto en forma y necesita minutos", valoró.

En su caso, reconoció 'Carletto', que lo que necesita es tiempo para trabajar con toda su plantilla desde el miércoles, cuando ya pueda contar con todos sus jugadores en su regreso a Madrid.

"Cuando vuelvan todos necesitamos trabajar juntos y crear un ambiente antes del primer partido", aseguró. Tendrá menos de una semana antes de la disputa de la Supercopa de Europa el 14 de agosto ante el Atalanta.

"Puedo asegurar que vamos a competir con la plantilla que tenemos. Podemos pelear por los siete títulos. El calendario exige mucho pero tenemos calidad para competir por todo, es la exigencia del club", dijo.

"La Supercopa la tienen que jugar los que han ganado la Champions. Faltan dos, Kroos y Nacho. A ver quienes les van a reemplazar", añadió reconociendo que muchos de los jugadores que se incorporarán más tarde, serán titulares.

Antes, encarará el martes el último test de pretemporada, ante el Chelsea. "Seguiremos con la misma línea, son partidos de pretemporada, tenemos que valorar la condición individual de los jugadores y vamos a dar más minutos a Vinícius", sentenció.