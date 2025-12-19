El Eibar despide 2025 con goleada ante el Real Valladolid

El Eibar logró este viernes, en Ipurua, una victoria balsámica ante el Valladolid (3-0) que ahuyenta fantasmas y permite a los armeros dormir momentáneamente fuera del descenso tras tres jornadas inmersos en estos puestos y les posibilitará unas Navidades tranquilas; algo de lo que el equipo vallisoletano no podrá gozar, ya que la imagen de impotencia dada este en Ipurua es preocupante para un equipo que aspira al ascenso a Primera.

Un tiro excesivamente cruzado de Chuki en el minuto 4 fue la primera y a la postre prácticamente la última señal en la primera parte de ataque del Valladolid. La réplica fue inmediata y en el minuto 6, Mada ejecutó un disparo potente y muy bien colocado desde dentro del área y aunque el portero tocó el esférico, no pudo evitar que el balón se introdujera en la red en lo que era el primer tanto del equipo armero.

En su segunda titularidad y después de superar una lesión que le ha tenido en el dique seco más de 8 meses el jugador vizcaíno marcaba su primer gol de la presente campaña y que no podía llegar en un mejor momento.

El encuentro se ponía pronto de cara los de San José. El gol descentró a los pucelanos, que entraron en una fase de desconcierto.

El Eibar estaba con una gran concentración defensiva y el Valladolid no acertaba a progresar. Los locales jugaban muy cómodos con el marcador favorable. Incluso Arbilla en el minuto 28 con un disparo desde lejos que se fue alto intentó ampliar la ventaja, aprovechando la pasividad pucelana.

Aún más clara en la primera media hora fue un cabezazo de Bautista que detuvo con apuros Guillherme, en unos momentos en los que el Valladolid no era capaz de pasar del medio campo.

En el minuto 36, Bautista nuevamente con un taconazo volvió, a llevar peligro al área rival en lo que era un monólogo ofensivo del conjunto armero; pero Guilherme, muy atento, atajó el balón.

Lo más positivo para el Valladolid fue el hecho de que, a pesar de su inoperancia en el ataque, pudieron llegar al descanso con una desventaja mínima en el marcador.

Pero el comienzo de la segunda parte no fue propicio para sus intereses, ya que apenas comenzada la misma una jugada individual de Bautista dentro del área acabó, tras driblar a varios defensas, con un disparo seco y a bocajarro del delantero de Errenteria, que se coló en las redes en lo que era el segundo tanto local.

Y aún podía haber sido peor para los intereses del Valladolid si el árbitro no hubiera anulado un gol de Madariaga en el minuto 50 por mano previa de Corpas, que concedió en primera instancia el colegiado, pero que tras revisarlo en el VAR quedó anulado.

Corpas celebra su gol en el Eibar - Valladolid

Esta jugada espoleó los ánimos del Valladolid que se volvió a acercar con peligro con un tiro de Meseguer detenido por Magunagoitia en el minuto 57.

Pero el Eibar aún se guardaba una bala y en el minuto 70 Corpas tras recibir un magistral pase de tacón de Magunazelaia, dribló a su marcador y engarzó un potente disparo que se coló en la red defendida por Guillherme en lo que suponía el 3-0 para el cuadro local.

Unos tímidos acercamientos de Peter Federico fueron lo más destacado en el bagaje ofensivo del Valladolid en esta segunda mitad.

Fue el único que atacó con criterio saliendo desde el banquillo y el mismo Peter tuvo la oportunidad de maquillar el resultado ya en el tiempo añadido con un disparo a escasos metros de la portería y que pegó en Magunagoitia.

Ficha técnica

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez (Cubero, m. 74), Nolaskoain, Marco Moreno (Arambarri, m. 74), Arbilla, Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Olaetxea, m, 84), Corpas, Guruzeta (Magunazelaia, m. 65), Mada y Bautista (Martón, m. 84).

Valladolid Guillherme, Alejo (Peter Federico,. m. 46), Tomeo, Jaouab (Trilli, m. 67), Torres (Bueno, m. 46), Ponceau (Canós, m. 67), Juric, Chuki, Meseguer, Biuk (Mario, m. 74) y Latasa.

Arbitraje: Carlos Muñiz, del Comité Aragonés. En el minuto 20 amonestó a Jaouab. En el minuto 59 la cartulina amarilla fue para Marco Moreno. En el 64 amonestó a Ponceau que se perderá el próximo partido., En el 75 tarjeta amarilla a Mario. En el 85 amonestó a Arbilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Hypermotion disputado en Ipurua ante 3.759 espectadores, aproximadamente doscientos de ellos seguidores del equipo visitante. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio por todas las personas fallecidas en 2025.