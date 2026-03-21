El Eibar alarga su buena racha y mira de reojo al playoff

Un solitario gol de Peru Nolaskoain en el minuto 38 de la primera parte rompió la racha de cuatro jornadas consecutivas del FC Andorra. El SD Eibar, que ya suma cuatro jornadas seguidas sin perder, realizó un partido sobrio delante de un club del Principado muy poco acertado en ataque.

Se cumplió el guión previsto del partido. El FC Andorra tuvo el balón hasta aburrirse y el SD Eibar se defendió con sobriedad esperando cualquier tipo de error de los locales. En el minuto 5, Jon Bautista marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego que el VAR confirmó.

Los de Gerard Piqué y Jaume Nogués, con Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico desde el banquillo, tuvieron su primera gran oportunidad de gol en el minuto 17. Min-su remató en el área pequeña, totalmente sólo, a fuera después de recibir de 'Petxa' desde la derecha.

La posesión de balón del FC Andorra llegó a ser interminable y en el minuto 26, Imanol, de falta directa, envió el balón al exterior de la red. Pocas ocasiones de gol, poco ritmo y un muro defensivo sobrio de los visitantes. En el minuto 34, Jastin García recibió de 'Petxa' y envió un chute lejano por encima del travesaño.

Y se cumplió la máxima del fútbol. Quién perdona lo acaba pagando. En el minuto 38, Arbilla prolonga de cabeza desde el punto de penalti y el balón cae en el área pequeña para Peru Nolaskoain que supera Jesús Owono con un chute raso y ajustado.

El gol afectó al FC Andorra. En el minuto 44, Adu Ares estuvo a punto de hacer el 0-2 con un centro-chut que se topó con el palo. Y en el tiempo añadido del primer tiempo, Javi Martón se fue de su defensor con un reverso al más puro estilo de baloncesto y Owono envió de manera espectacular a córner.

En la reanudación, doble cambio del FC Andorra con la entrada de Yeray Cabanzón por Min-su y de Sergio Molina por Dani Villahermosa. El segundo tiempo tuvo el mismo guión con un FC Andorra dominando y un Eibar defendiéndose a la perfección. En el minuto 59, Yeray Cabanzón intento sorpreder con un chute lejano cruzado que se fue a fuera.

El cántabro fue el que aportó mayor peligrosidad en el juego ofensivo del FC Andorra, pero si estar certero en todas sus remates lejanos. De hecho, en una falta directa de Yeray Cabanzón que desvió la barrera, el balón se envenenó y Magunagoitia tuvo que enviar a córner. El resto de partido fue un querer y no poder del FC Andorra contra un Eibar muy sobrio defensivamente.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - FC Andorra: Owono; 'Petxa' (Carrique, m. 69), Gael Alonso (Manu Nieto, m. 84), Diego Alende, Imanol; Dani Villahermosa (Sergio Molina, m.46), Marc Domènech, Min-su (Yeray Cabanzón, m. 46); Jastin García, Josep Cerdà y 'Lauti' De León (Olabarrieta, m. 69).

1 - SD Eibar: Magunagoitia; Sergio Cubero, Peru Nolaskoain, Jair Amador (Juan Bernat, m. 84), Arbilla; Sergio Álvarez (Javi Martínez, m. 84), Olaetxea; Adu Ares ('Mada', m.72), José Corpas, Javi Martón (Jon Magunazelaia, m. 84); y Jon Bautista (Jon Guruzeta, m.72).

Gol: 0-1: M.38 Peru Nolaskoain.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (comité aragonés). Amonestó a Gael Alonso (m.50), Yeray Cabanzón (m. 87), al técnico Carles Manso (m. 89), Min-su (m. 91) y Owono (partido acabado) del FC Andorra; y a Sergio Álvarez (m.66), Magunagoitia (m. 79), 'Mada' (m. 88) y Jon Magunazelaia (m. 91) del SD Eibar.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 31 de Segunda División, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 2.421 espectadores.