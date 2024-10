El drama de las lesiones con la selección española, la fiesta de Mbappé y el futuro de Rául González, en El Tertulión

Lamine Yamal, otro lesionado más para la selección española. La salida nocturna de Mbappé mantiene 'encendida' a Francia. Raúl González no da pistas sobre su futuro.

El Tertulión de Tiempo de Juego tampoco faltó a su cita semanal este domingo, 13 de octubre, en el que faltó el fútbol en Primera División, pero vivimos una intensa jornada en Segunda División, en la que el Racing de Santander, después de nueve jornadas, parece consolidarse en lo más alto de la clasificación.

Casi ni tan siquiera hubo interés en la jornada de fútbol internacional, marcado por la ausencia de partidos de la 'Liga A' de la Liga de las Naciones, en la que Inglaterra se impuso por 1-3 a Filandia.

España viene de ganarle a Dinamarca, pero las noticias siguen siendo malas en cuanto a lesiones se refiere. La ausencia de Lamine Yamal, por sobrecarga, le ha obligado a Luis de la Fuente a llamar a 'Roro' Riquelme de cara al partido frente a Serbia, previsto para este próximo martes.

EFE Lamine Yamal durante un entrenamiento de la selección española.

La resonancia magnética a la que se sometió Lamine Yamal en la Ciudad del Fútbol en la mañana de este domingo descartó que sufra "una lesión estructural" tras el partido ante en Dinamarca en Murcia, pero causa baja para el duelo del martes en Córdoba con Serbia por una sobrecarga.

Yamal se perderá su primer partido por lesión con la selección española desde que hace un año y un mes debutó en la absoluta de la mano de Luis de la Fuente.

El extremo del Barcelona regresa a casa tras ser sustituido en el tiempo añadido ante Dinamarca en la Liga de Naciones y marcharse cojeando del estadio Enrique Roca. Los médicos de la selección sometieron a Yamal a una resonancia en la Ciudad del Fútbol que desveló que sufre un problema muscular.

deschamps defiende a mbappé

En Francia sigue el 'mosqueo' con Kylian Mbappé. Después de no haber acudido a la última llamada de la selección fracesa pese a seguir disputando partidos con el Real Madrid, ahora que al delantero le hayan visto disfrutando ese fin de semana de una salida nocturna, ha servido para 'echar más leña al fuego'.

Deschamps volvió a defender a su pupilo ante la prensa: "Desde un punto de vista privado él hace lo que quiere. No se trata de defenderle por defenderle. El problema es que su vida privada no es privada. Ese no es vuestro caso y os va muy bien así", explicó el seleccionador del combinado galo.

EL TERTULIÓN, COMPLETO

No te pierdas El Tertulión completo, con la dirección de Juanma Castaño, y las opiniones de: Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Miguel Rico, Santi Cañizares, Siro López, Roberto Palomar, Mónica Marchante e Isaac Fouto.

También hubo tiempo para hablar del futuro de Raúl González Blanco, entrenador del Castilla, que se negó a dar cualquier explicación sobre su futuro, que se dibuja lejos del Real Madrid de cara a la próxima temporada. "Estamos en octubre, le quedan muchas preguntas al respecto", reflexionaba Juanma Castaño y ante la posibilidad de que el ex futbolista blanco mantenga su postura firme de no responder absolutamente nada ante la prensa en los próximos meses, mientras no haya ningún tipo de confirmación oficial.

CORDONPRESS Raúl González Blanco, entrenador del Castilla

El Tertulión también sirvió para contar dónde y cómo se encuentra el luchador Ilia Topuria, cómo se encuentra Rafa Nadal y lo que está pasando en el banquillo del equipo de baloncesto del Real Madrid, donde Hezonja señala a Chus Mateo como el culpable del inicio tan irregular de la nueva temporada. Y también, como cada domingo, no faltaron las preguntas de nuestros oyentes para la mesa de opinión de este domingo.