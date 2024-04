Dos partidos de sanción a Cheikh Sarr y tres puntos menos para el Rayo Majadahonda

Ya hay sanción de Competición tras el episodio racista con Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, el pasado sábado en el partido del Grupo 1 de la Primera RFEF entre el Sestao River y el conjunto madrileño. El Comité ha castigado con dos partidos al meta senegalés, que fue expulsado, por conducta antideportiva tras engancharse con uno de los espectadores que le había estado insultando desde detrás de la portería.

Además, el Rayo Majadahonda ha sido castigado con la pérdida del encuentro por 3-0 y se le han descontado 3 puntos en la tabla. Por su parte, el Sestao River deberá disputar sos dos próximos partidos como local sin público tras el cierre total del estadio de Las Llanas. También se le impone un castigo económico de 6.000 euros a la entidad vasca, 3.000 a la madrileña, 90 euros al futbolista y 600 al infractor.

El Sestao River tiene totalmente identificada la persona que mantiene el enfrentamiento con el portero del Rayo Majadahonda. Se trata de un socio, que también acudió hasta en dos ocasiones a la Policía a presentar denuncia.

"Bajo su propia iniciativa", explicó Rafa Guadix, responsable de Seguridad del Sestao en El Partidazo de COPE, "fue a poner su denuncia antes de que el portero pusiera la suya, pero allí le explicaron el procedimiento, le dijeron que tenía que presentar un parte de lesiones y lo dejó. Pero después de que Cheickh hiciera la suya y se lo notificara la Ertzaintza, él recapacita, va al hospital, lleva un parte de lesiones por rozaduras en el cuello, y la presenta. Y al día siguiente, volvio porque tenía molestias cervicales, y amplía la denuncia".

En cualquier caso, este aficionado no podrá ser expulsado por el club al no haber sentencias en su contra: "Este aficionado será un 'presunto' lo que sea. Con los elementos que tenemos, no podemos aplicarle nuestro reglamento porque no tenemos argumentos para negarle la entrada".