El socio del Sestao River que se enfrentó a Cheikh Sarr ha presentado denuncia con parte de lesiones

Justo después de que el Sestao River emitiera este martes un comunicado en el que el club vasco expone su versión sobre los cánticos racistas que denuncia el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, El Partidazo de COPE contó con el testimonio de Rafa Guadix, responsable de Seguridad del Sestao.

Según el tercer punto de dicho comunicado, el Sestao River asegura que "en ningún momento, durante la celebración del encuentro de fútbol, se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas: la prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión".

Rafa Guadix lo explicó: "Hasta donde conocemos, no apreciamos en ningún momento ningún cántico racista ni xenófobo. El matiz es importante, estoy de acuerdo, pero lo aclaro: hasta donde sabemos, no se produjeron".

De hecho, él entiende que Cheikh Sarr saltara la valla y se dirigiera al espectador "porque le han faltado y le han dicho lo que sea", pero dentro de la investigación que el club ha hecho preguntando a aficionados y socios que estaban cerca de donde se produjo el incidente, "ni ellos ni los que estaban alrededor dicen haber oído nada de lo que se dice", aunque sí reconocen que le gritaron, en un momento del partido "ahora que vas perdiendo seguro que corres".

El socio, identificado, también presentó denuncia

El Sestao River tiene totalmente identificada la persona que mantiene el enfrentamiento con el portero del Rayo Majadahonda. Se trata de un socio, que también acudió hasta en dos ocasiones a la Policía a presentar denuncia.

Cheikh Sarr, en el partido de Sestao

"Bajo su propia iniciativa", explica Guadix, "fue a poner su denuncia antes de que el portero pusiera la suya, pero allí le explicaron el procedimiento, le dijeron que tenía que presentar un parte de lesiones y lo dejó. Pero después de que Cheickh hiciera la suya y se lo notificara la Ertzaintza, él recapacita, va al hospital, lleva un parte de lesiones por rozaduras en el cuello, y la presenta. Y al día siguiente, volvio porque tenía molestias cervicales, y amplía la denuncia".

En cualquier caso, este aficionado no podrá ser expulsado por el club al no haber sentencias en su contra: "Este aficionado será un 'presunto' lo que sea. Con los elementos que tenemos, no podemos aplicarle nuestro reglamento porque no tenemos argumentos para negarle la entrada".

Lo que Cheikh Sarr dijo en El Partidazo de COPE

El portero del Rayo Majadahonda, un día antes, le contaba a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE que escuchó gritos racistas detrás de la portería a la que se dirigió para encararse con este aficionado en cuestión.

"Me está insultando, me está diciendo de todo, me dice 'puto negro, negro de mierda', cosas así. En ese momento no podía aguantar, me habían metido gol y me tiré a por él. No lo hago por agredirle, sólo quería preguntarle por qué me lo decía, si no tiene familia o no tiene hijas", relataba el jugador.

Guadix no pone en duda el testimonio de Cheikh Sarr, pero reconoce que, para tratar este tipo de cuestiones, existen dos vertientes: "Una cosa es la verdad judicial, que se producirá cuando toque, y otra cosa es la verdad de verdad, que solo sabrán los interesados. La verdad judicial debe ser soportada por documentos, pero la otra verdad, de la que hablamos, es otra cosa y muchas veces quedará en el juicio mediático", concluyó.