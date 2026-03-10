Guardiola, sin consejos para Arbeloa: “Se los doy a la gente que conozco”

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Real Madrid

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, al contrario que con Xabi Alonso, cuando se enfrentó a él el pasado mes de diciembre, rechazó dar consejo alguno a Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid, porque solo los da a la gente que conoce y con los que ha “vivido juntos”.

“Las recomendaciones se las hago a gente con los que hemos vivido juntos, le doy consejos a la gente que conozco”, dijo en rueda de prensa tras ser preguntado si, como a Xabi, al que le recomendó “mear con la suya”, tenía algún consejo para Arbeloa.

EFE Álvaro Arbeloa, muy serio durante el Celta - Real Madrid.

Por otro lado, contestó al técnico del Real Madrid, quien aseguró en su rueda de prensa matinal que esperaba “alguna sorpresa” de Pep: “Es la primera vez que juego contra Álvaro. Nos conocemos bien. Hay algunos ajustes que tenemos que hacer, pero no, no habrá sorpresas”, señaló. Además, aseguró que “el Madrid siempre es el Madrid” y que solo encuentra “matices” entre el de Xabi y el de Arbeloa ya que el fútbol “depende de los jugadores”.

Una eliminatoria entre Manchester City y Real Madrid en la que Pep se mostró confiado de que su equipo llega en mejor momento que la pasada temporada, cuando cayó en la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

“Hasta el próximo martes no sabremos -sobre el resultado de la eliminatoria. Desigual fue el año pasado. Se ánimo, de lesiones y de juego llegábamos mal. No voy a ser yo quien menosprecie a este club”, declaró.

EFE Bernardo Silva trata de conducir el balón en presencia de Jude Bellinghan en un momento del Real Madrid - Manchester City

“Yo no me puedo agarrar a cómo está el Madrid. Les he visto, pero no estoy en su realidad. Yo me quiero agarrar a quienes somos nosotros, no me queda otra. Son muchas veces ya, pero nos tratan bien aquí”, añadió.

Además, Guardiola reconoció que en su Manchester City también ocurre que jugadores lesionados recurran a segundas opiniones, externas al club, para tratarse, como hizo un Kyliab Mbappé que se marchó a su país, Francia, para recibir una valoración sobre su esguince de rodilla izquierda.

“Según las informaciones no fue solo -bromeó Pep Guardiola sobre las informaciones que apuntan a que Mbappé estuvo en París con la actriz Ester Expósito-. ¿De verdad que es importante mi opinión? En nuestro club también pasa, no es menosprecio para nadie”, señaló.

Una visita al Bernabéu este miércoles en la que les pide a sus jugadores que sean fieles a su estilo de juego: “Las emociones aparecen cuando juegas mal o el oponente juega mejor. No es la primera vez que estamos aquí, hemos venido muchas veces. Las emociones en esta competición son muy importantes. Tienes que enfrentarte al partido, mirar al oponente a los ojos e ir a por ellos. La clave es ser fiel a lo que eres cuando juegas en un gran estadio, sabiendo que esto es un partido a 180 minutos”, analizó.

“Cuando jugamos en Anfield, Old Trafford, Emirates, Camp Nou, en Múnich… Hay que darlo todo. Es mejor estar aquí que no estar. Prefiero venir a jugar a este estadio a jugar los octavos porque eso significa que estamos en la élite de Europa. Hace 12 o 15 años no estábamos aquí. Esto es experiencia de cara al futuro y vamos a darlo todo para que el martes que viene sigamos escribiendo nuestra historia”, continuó.