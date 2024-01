El esperado retorno a la competición de Rafael Nadal, once meses y medio después de su última presencia en pista, llegó en Brisbane, en la primera ronda, acompañada de una solvente victoria, convincente y firme, ante un rival plagado de talento, el austríaco Dominic Thiem, prometedor en su momento y ansioso por salir del pozo al que cayó por culpa también de una lesión, en la muñeca.

Durante el programa de este martes de Deportes COPE con Luis Munilla, nuestro compañero Ángel García se fijó en un detalle del balear al término del partido que muestra claramente lo importante que era para él este choque. En el siguiente audio podrás conocer de qué se trata.

Triunfo solvente de Rafa Nadal

En hora y media, el de Manacor solventó con contundencia su debut en solitario, resarciéndose de la derrota cosechada el día de Nochevieja durante su estreno en el cuadro de dobles junto al también español Marc López. Tras casi un año en blanco, Nadal sonrió con el inicio del 2024.

Pero esa sonrisa tardó un poco en llegar, ya que el primer set fue un intercambio de juegos muy sólidos por parte de ambos jugadores. Eso sí, el mallorquín apenas cedió tres puntos de 27 con su servicio. Solo le faltaba mordiente al resto, que llegó en el duodécimo capítulo.

Rafa Nadal, durante el encuentro ante ThiemEFE

Justo entonces rompió Nadal (7-5), en su cuarta oportunidad de 'break', y fue como si Thiem hubiera colapsado de repente. No en vano, el austriaco perdió el juego inaugural de la segunda manga y encajó de inmediato otra rotura (2-0). Su adversario olió sangre, conservó sus saques con destreza y en el sexto juego volvió a quebrar (5-1).

A continuación, Nadal consolidó esa rotura y selló su primer triunfo oficial en solitario desde el 16 de enero de 2023, cuando ganó al británico Jack Draper en los 1/64 de final del pasado Abierto de Australia.

Nadal: "Lo principal y lo prioritario para mí es estar sano"

El tenista balear tiró de prudencia a pesar de las buenas sensaciones mostradas en su partido de primera ronda del torneo de Brisbane: "Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí", recordó el ganador de veintidós Grand Slam, que reconoció haber sentido sensaciones "muy positivas".

"He tenido un buen día. He jugado muy sólido, casi sin cometer errores. No he tomado malas decisiones", dijo.

Rafa Nadal celebra uno de los puntos ante ThiemEFE

"Lo principal y lo prioritario para mí es estar sano", destacó el balear que logró ante Thiem la victoria número 1.069 en el circuito que le hace superar a Ivan Lendl y situarse en el cuarto lugar en la lista masculina de todos los tiempos.

Un Nadal que al término del partido mostró su alegría. Como destacó Ángel García, y que pudo ver a través de un vídeo difundido en redes sociales, al acabar el choque, levantó los brazos como siempre y saludó al público, pero cuando regresó al banquillo se quitó la cinta y la lanzó al suelo con rabia y gritó para sí mismo en señal de haber regresado después del mal año pasado que pasó.

Ese detalle que destaca Ángel García que forma parte del programa de Deportes COPE de este martes con Luis Munilla y que puedes escucharlo en el siguiente audio.