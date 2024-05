El detalle que lleva a Paco González a comparar a Ancelotti con Pepe Domingo Castaño: "Habrá pensado..."

El Real Madrid celebraba este domingo 12 de mayo ante miles de aficionados la 36ª Liga de su historia. El conjunto blanco ha recorrido las calles de la capital española, en un tour de cuatro horas que, tras las correspondientes visitas institucionales, culminó en la Fuente de Cibeles, lugar tradicional de celebraciones madridistas, donde el capitánNacho vistió a la diosa ante la atenta mirada de miles de aficionados del conjunto blanco.

La celebración del Real Madrid

Las anécdotas de la celebración del Real Madrid: Joselu y la presidenta Ayuso, gritos de Mbappé... Este domingo el Real Madrid celebró por las calles de Madrid el título liguero conseguido el pasado fin de semana. Redacción Deportes 12 may 2024 - 16:09

La intensa mañana de celebración arrancó en la Ciudad Real Madrid, hasta la que se trasladó el presidente de la RFEF, Pedro Rocha, para hacer entrega al equipo del trofeo de campeón liguero. El máximo mandatario del organismo federativo fue recibido por el presidente blanco, Florentino Pérez, y dio la enhorabuena a los futbolistas y al cuerpo técnico.

Fotografía de familia del acto de entrega de la copa de LaLiga al Real Madrid. EFE.





Ya con la copa en su poder, el equipo emprendió su camino en autobús hacia la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, donde ya esperaban su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Desde el balcón que da acceso a la Puerta del Sol, los futbolistas y el staff blancos saludaron a los aficionados e incluso entonaron con ellos himnos y temas madridistas, todo entre cánticos de 'Vinícius Balón de Oro' o 'Modric, quédate'. Nacho, Carlo Ancelotti, Joselu, Luka Modric, Vinícius, Jude Bellingham, Toni Kroos y Antonio Rüdiger se dirigieron a los madridistas presentes y les prometieron luchar por traer "la Decimoquinta".

Posteriormente, se trasladaron a la sede del Ayuntamiento de Madrid. Una vez abandonaron el consistorio, comenzó la verdadera fiesta. Los futbolistas se enfundaron la camiseta del Real Madrid con el dorsal 36, por los títulos ligueros logrados, y la leyenda 'Campeones', y se subieron al autobús descapotable para ofrecer el trofeo a los miles de seguidores madridistas que abarrotaron las calles de la capital española.

Luka Modric y Carlo Ancelotti ofrecen a la afición la copa de LaLiga en la Real Casa de Correos. EFE.





La 'rúa', liderada por Carlo Ancelotti fumándose su tradicional puro, desembocó en Cibeles, donde el equipo se bajó para culminar la celebración.Todos los jugadores fueron pasando por el micrófono, y hasta el inglés Jude Bellingham se animó con el castellano entonando el mítico 'Cómo no te voy a querer'. "Muchas gracias por vuestra ayuda esta temporada, os quiero mucho", señaló un emocionado Carlo Ancelotti, que no dudó en bromear con uno de sus futbolistas. "Yo tengo un sueño, quiero bailar con Eduardo Camavinga. Música, maestro", dijo entre risas antes de ponerse a bailar con el francés a ritmo de 'El fin del mundo' de La La Love You.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La fiesta culminó con Nacho Fernández, capitán madridista, vistiendo a la diosa Cibeles con la bufanda y la bandera blancas y alzando junto a ella el trofeo de LaLiga bajo los acordes del 'We Are the Champions' de Queen.

El espejo entre Carlo Ancelotti y Pepe Domingo Castaño

En El Tertulión ha causado sorpresa lo bien que se lo pasa celebrando los títulos una persona con un aura tan seria y responsable como es Carlo Ancelotti. Tanto es así que Paco González no ha dudado en comparar al italiano con Pepe Domingo Castaño: "Un número 1 en lo suyo y que luego sea tan fiestero... El que más lo celebra no es el que más ha sufrido si no el que más lo valora. Habrá pensado no sé cuántas juergas me quedan así que voy a disfrutarlas", ha asegurado el director de Tiempo de Juego pensando en cómo era la La Leyenda.

El resto de contertulios se ha rendido a un Ancelotti que ha repetido la imagen del puro, ha bailado, ha cantado y ha sido la estrella de la celebración. "Hay que valer para cambiar el chip y pensar, ahora estamos de fiesta", aseguraba Cañizares. Mónica Marchante iba más allá y alababa su capacidad para ser "padre, amigo y que no se note la distancia de edad con sus jugadores. Lo de hoy explica muchas cosas que pasan en ese vestuario", ha sentenciado.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).