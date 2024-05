Nacho: "Llevo toda la vida soñando con un momento increíble como este"

Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, recibió la copa de campeón de Liga en el estadio Alfredo di Stéfano y será el encargado de poner la bufanda y una bandera a la fuente de Cibeles en un momento que como canterano lleva "soñando" toda su carrera y que aseguró que es "único en la vida".



"Se me ponen los pelos de punta, es increíble", reconoció Nacho pensando en el encuentro que le espera con los aficionados madridistas y el momento en el que será ascendido hasta la fuente de Cibeles.

Nacho celebra el pase a la final de la Liga de CampeonesCordon Press

"He ido muchas veces a Cibeles por suerte, porque he ganado muchos títulos en el Real Madrid. Hoy me toca como primer capitán ponerle la bufanda y la bandera. Llevo toda la vida soñando con un momento increíble, único en la vida que voy a disfrutar con la afición", añadió en Real Madrid Tv.



El capitán madridistas resaltó el mérito de la conquista de LaLiga, cuatro jornadas antes de su conclusión, y se citó con los aficionados, que desde las 9.00 horas de la mañana ya esperan a los jugadores en Cibeles.



"Es el premio al trabajo de todo el año. Hemos hecho una Liga espectacular, ya la tenemos en casa y estamos muy contentos. Me acuerdo de todo el trabajo que llevamos los jugadores, trabajadores y toda la gente que nos ayuda. Es un objetivo muy complicado que nos marcamos a principio de temporada, te enorgullece ganarlo porque es muy difícil hacerlo y ahora toca disfrutar el día de hoy", afirmó.



"La afición nos ha estado apoyando todo el año, es muy difícil ganar la Liga y se lo tenemos que agradecer los jugadores. Es el momento de ir a Cibeles más que nunca para celebrar y apoyarnos antes de la final tan importante que tenemos. Es un día para disfrutar", sentenció antes de subirse al autobús que desplaza al Real Madrid a la sede de la Comunidad.