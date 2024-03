La desesperada confesión de Osvaldo tras sus problemas mentales: "La vida se me va de las manos"

Pablo Daniel Osvaldo solo jugó un año y medio en España, pero dejó una huella imborrable. Su larga coleta y su carismo conquistaron a la afición perica: 20 goles en solo 44 partidos antes de poner rumbo a la Roma en la que también se salió. Sin embargo, la carrera del argentino entró en barrena y acabó con el delantero con problemas psicológicos y alejado de su familia tras una espiral de drogas. Ahora el propio Osvaldo lo desvela en un drámatico vídeo subido a las redes sociales en el que desvela cómo es su vida.

El vídeo dura unos 10 minutos y en él, el exdelantero del Espanyol, Roma, Boca Juniors, Fiorentina, Juventus o Inter se sincera y reconoce todos los problemas personales que sufre: "Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo cómo llegué hasta acá, la verdad. Quiero hacer este vídeo para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones. Es difícil para mí hacer este video porque... Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada", arranca el vídeo.

A continuación Osvaldo desvela los problemas mentales que tiene por culpa de sus adicciones al alcohol y a las drogas: "No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión... Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa", revela.

L'#RCDE vol enviar tot el suport al seu exjugador Pablo Daniel Osvaldo, que ha reconegut públicament patir una depressió que l'ha portat a caure en addiccions.



"No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", continúa el exjugador del Espanyol.

"No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa", finaliza diciendo en el vídeo.