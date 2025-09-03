Descubren que las despedidas de Uche y Fabio Silva en redes sociales son idénticas palabra a palabra: ¿Quién se copió de quién?

El fútbol es un deporte volatil. Un día puedes estar en un lado y al siguiente en otro. Son escasos los llamados 'one club man', aquellos futbolistas que desarrollan toda su carrera en un solo club, y es complicado echar raíces en un lugar. Se puede coger cariño a un equipo o una ciudad, pero debes saber que quizás algún día debas hacer la maleta. En ese caso lo habitual es emitir un comunicado de despedida y agradecimiento.

Así lo han hecho muchos jugadores en este mercado veraniego. Dos de ellos, el nigeriano Christantus Uche y el portugués Fabio Silva se han convertido en virales después de una extraña casualidad que ha provocado un gran revuelo en las redes sociales. Todo después de firmar por Crystal Palace y Borussia Dortmund respectivamente.

Y es los comunicados de despedida de Uche del Getafe y de Fabio Silva del Wolverhampton son iguales. No es que se parezcan en algo, es que son idénticos palabra a palabra y lo único que cambia son los nombres de los equipos. Lo curioso es que ni siquiera comparten el mismo agente. Les pasaron una plantilla y rellenaron con el nombre de los equipos antes de publicarlos. Al descubrirse el pastel muchos se han enfadado por la falta de personalidad.