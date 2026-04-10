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Denunciadas tres personas por el presunto lanzamiento de objetos al autobús del Atlético

El autobús del equipo rojiblanco fue apedreado durante su llegada al Camp Nou el pasado miércoles. Los Mossos y la Brimo siguen investigando el incidente.

Llegada del autobús del Atlético al Camp Nou

Llegada del autobús del Atlético al Camp Nou

Europa Press

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a tres personas por lanzar presuntamente varios objetos al autobús del Atlético de Madrid durante su llegada a las inmediaciones del Spotify Camp Nou el pasado miércoles, horas antes de que se disputara su partido de la Champions League contra el FC Barcelona, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Si bien esas tres personas están denunciadas en base a la Ley del Deporte, uno de los implicados también está investigado por la policía catalana por un delito de daños, según ha avanzado igualmente 'El Periódico'.

Por otro lado, las mismas fuentes han explicado que la Brigada Mòbil (Brimo), que custodiaba al vehículo del equipo madrileño, continúa investigando y practicando las diligencias correspondientes ante la previsión de que pueda haber más personas involucradas.

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