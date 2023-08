Si Dembélé se fue a París con maletas grandes y con su mejor amigo ¿Qué ha pasado con él?

El jugador, todavía, del Fútbol Club Barcelona, el francés Ousmane Dembélé, ha regresado este domingo a la Ciudad Condal para entrenar con el resto de sus compañeros a las órdenes de Xavi Hernández, y todo esto después de haber viajado el pasado jueves a París para cerrar su fichaje con el PSG y lo hizo con maletas grandes y con su mejor amigo ¿Qué ha pasado exactamente con el atacante galo? Lo explicó en el Tertulión de los domingos nuestro compañero Víctor Navarro y lo puedes escuchar en el siguiente audio.

En relación a Dembélé, hace unos días, Xavi señalaba lo siguiente al término del encuentro amistoso ante el Milan: "Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí, pero lo importante es que el jugador ha sido claro. Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y nosotros en ese sentido no podemos competir en este momento. Le deseo suerte".

El Barcelona ha vuelto a los entrenamientos en la tarde de este domingo después de haber estado 3 días de vacaciones. Los jugadores estaban citados en la Ciudad Deportiva a las 19:00h, con la obligación de llegar como muy tarde a las 18:00h. Día especial además para los de Xavi ya que estuvieron de celebración por el cumpleaños de Gavi.

El Barcelona sigue moviéndose en el mercado de fichajes, pero con la obligación de ingresar una nueva palanca económica que le permita inscribir a jugadores.

A estas alturas de la pretemporada, a una semana del comienzo liguero del club blaugrana que será el próximo domingo en Getafe (21:30h en Tiempo de Juego), tiene 13 inscritos y dos de ellos, como son el propio Dembélé y el centrocampista Franck Kessié podrían salir, este último con destino Arabia Saudí.

Como ya informó Pedro Morata en El Partidazo de COPE, si no aparecen 60 millones de euros antes del 31 de agosto, el Barça no podrá inscribir ni a jugadores fichados ni renovados.

En cuanto al capítulo de llegadas, el equipo presidido por Joan Laporta tiene sus ojos puestos en el jugador del Manchester City Bernardo Silva e intentarán lo imposible para poder hacerse con los servicios del portugués, tal y como venimos contando en COPE.