El Barça está bloqueado: El impago de 60 millones de palancas impide inscribir los fichajes y los renovados

Si este martes comenzara LaLiga, no podrían ser inscritos y no podrían ser alineados con el Barca ni Gundoghan ni Iñigo Martínez, ni Oriol Romeu ni ninguno de los jugadores renovados: Sergi Roberto, Ronald Araujo y Marcos Alonso.

El único sería Gavi que está inscrito pero pendiente de una cautelar judicial. Y desde luego no podrían inscribir a Vitor Roque. Primero se dijo que el fichaje era para enero de 2024 y después para la próxima temporada. Es todo consecuencia de lo mismo. El Barça está en alerta roja.

¿Por qué?

Porque tiene limitada la capacidad de inscripción de jugadores.

¿Qué significa eso?

Se trata de un escenario todavía mucho más duro que el de club excedido. Si como club excedido llevas una camisa de fuerza, en la situación actual el Barça está dentro de un bloque de cemento armado esposado de pies y manos.

Cuando estás excedido como lo está el Barca, puedes fichar e inscribir con % de ahorro de las salidas de jugadores. 50 % del ahorro de la ficha y 50 % de la amortización y 20 % del beneficio neto ( no bruto ) de las ventas de jugadores.

Con esos ahorros un club excedido genera Fair Play y puede inscribir. Ejemplo: una venta de Ansu Fati por 50 millones le generaría al Barça como club excedido y con los porcentajes anteriores, aproximadamente sólo 15 millones de Fair Play y con ellos podrías fichar e inscribir a un jugador cuyo coste para las dos próximas temporadas sea de 15 en total.

El Barça ahora mismo eso no lo podría hacer. Aunque vendiese a Fati esos 15 millones no los podría usar. En todo caso irían a cuenta de los 60 que debe compensar por el impago (de momento) de las dos palancas. Es decir no puede inscribir a ningún jugador aunque los fiche si no cobra los 60 kilos o genera 60 de Fair Play con salida masiva de jugadores y ahorros de salarios.

Para escenificar el problemón ante el que se encuentra el Barca, les haré un cálculo aproximado, porque el problema no se resuelve con vender un jugador por 60 millones. Una cosa es la venta bruta y otra el Fair Play que te genera una venta, en función de las normas como club excedido.

Ejemplo

Las hipotéticas ventas de Kessie por 30 millones, Abde por 15, Ansu Fati por 50, Ferran Torres por 50, Lenglet por 10 y Eric Garcia por 10 le produce en términos de Fair Play al Barca cerca de esos 60 millones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es decir, la salida de seis jugadores y el ingreso de 165 millones en esos jugadores, con las amortizaciones pendientes y salarios aproximados, le darían derecho al Barça a cerca de 60 millones de Fair Play. Pues bien, hecho todo lo anterior, el Barça habría compensado los 60 impagados de las palancas y volvería a la situación de club excedido, donde actualmente está. No obstante muchas de las operaciones anteriores son poco probables con lo que es más difícil todavía. Y tampoco te puedes quedar sin 6 o 7 jugadores de 25 0 26 de plantilla y no traer a nadie.

¿Y dónde estaba el Barça antes de este nuevo problema?

Pues que pese a los ahorros de las salidas de Alba, Griezman, Piqué y Umtiti todavía no podía inscribir a todos los jugadores citados anteriormente. Podría inscribir a todos menos a los más caros Iñigo y Gundogan. Y ahora se agrava el problema con Oriol Romeu aunque sea barato, pero tiene coste de traspaso más salario.

Es decir, el Barça, antes de este problemón, había generado suficiente Fair Play para inscribir 4 o 5 de los 7 jugadores que tenía pendientes (incluyendo a Oriol Romeu). Le faltaba todavía generar Fair Play para inscribir completamente a Iñigo Martínez y Gundogan u Oriol Romeu, pero ahora todo el Fair Play que tuviese generado no le sirve.

Si por ejemplo tenía generado 45 millones que podía usar para inscribir por ese valor a jugadores, ahora esos 45 irían a cuenta de los 60 no cobrados y que le 'debe' a LaLiga a efectos de límite salarial. Y cuando haya generado esos 60, entonces habrá empatado con lo pendiente por el impago de las palancas mencionadas. Y a partir de ahí tendrá que generar nuevo Fair Play para poder inscribir a todos los jugadores. Para el Barça eso sería 'el apocalipsis'. Nos informan en el Barça "que están en ello para arreglarlo y que lo van a arreglar".

Por ello resulta llamativo como el Barça, sabiendo el desierto que tiene, sigue fichando jugadores y pujando incluso por algunos de baloncesto (Willy Hernangómez) del Real Madrid. Deben estar seguros que lo van a arreglar, porque si no, están agrandando el agujero.

Este problemón es consecuencia del impago del segundo plazo de la 3ª y 4ª palanca realizadas deprisa y corriendo a mitad de agosto del año pasado. El Barça vendió por 200 millones el 49 % de Barca Studios. El 24.5% a Orpheus Media (Roures) por 100 y el otro 24.5 % por otros 100 a socios.com.

Ambos pagaron sólo 10 millones cada uno a la firma de contrato y se establecieron 3 pagos de 60+60+60 ( 30 cada comprador) el 15 de Junio de 2023, 2024 y 2025.

Eso le sirvió al Barça para poder tener 200 millones más de límite salarial de plantilla (adelantados) y poder fichar e inscribir a Lewandowski, Raphinha, Kounde etc. Sin esos 200 kilos de esa 'venta' el Barca habría tenido 456 millones de limite salarial y no 656.

Aquella operación pareció rara y precipitada, pero los auditores del Barça (los nuevos de Grant Thornton, porque Ernst & Young salieron), aceptaron y LaLiga también porque no tenían motivos legales para no creérsela, aunque el contrato especificaba que si Orpheus Media y Socios.com no pagaban el resto, perdían los 10 millones que habían puesto cada uno. Era raro afianzar una operación de 200 millones, sólo con esa garantía.

Pero ha llegado el momento de que cada uno de los dos compradores paguen el primer plazo (30+30) y resulta que no han pagado. Han pedido un aplazamiento para diciembre; noticia que dio El Partidazo COPE el pasado día 3 de julio.

Orpheus Media a los dos días emitió un comunicado asegurando “que estaba al corriente de sus obligaciones con el Barça". Y en efecto puede ser así. Si el Barça le ha autorizado un aplazamiento de pago, se podría decir que hay un impago en la fecha prevista, pero no hay un incumplimiento (todavía).

Sin embargo a efectos del Reglamento de control económico de LaLiga (bajo el que están todos los clubes) el impago de esas palancas tiene consecuencias graves, porque el Barça se habría aprovechado anticipadamente de un presupuesto para fichajes y jugadores, como consecuencia de dar por buena esa venta del 49% de Barça Studios y ese ingreso de 200 millones (aunque fuese a pagar en 3 años), pero cuando llega el momento del cobro efectivo si este no se produce, LaLiga actúa como si fuese un posible engaño y preventivamente actúa con dureza.

La normativa se puede consultar públicamente en Transparencia de la web de LaLiga. Básicamente dice que si te beneficiaste en la 22/23 de una palanca y llega el momento y no la cobras, LaLiga te resta lo no cobrado directamente de tu capacidad de inscribir. Así que de momento le ha quitado los 60 que no ha cobrado el pasado 15 de junio.

Dicho de otra forma: o antes del 31 de agosto cobras los 60 impagados de las dos palancas o los generas en salida masiva de jugadores o no te inscribo a ningún jugador, y el mismo problema sucederá sucesivamente el 15 de junio de 2024 y 2025 si no lo solucionan y cobran.

El Barça ya tiene enormes dificultades como club excedido para inscribir fichajes y de ahí la política Low Cost ( jugadores libres como Iñigo o Gundogan o baratos -Oriol Romeu-) Lo explicamos en este artículo.

Pero es que ahora la dificultad se multiplica por muchísimo. Como decía Luis Aragonés 'lo tienen en japonés' si no lo solucionan. La cuestión es que para arreglar este problema no vale vender otra palanca (ingresos futuros) porque se ha limitado su uso a raíz del verano de palancas que hizo el Barça y también el Real Madrid anteriormente con Providence y Legends ( Sixt Streeth).

El Barça lo puede solucionar vendiendo ese 49 % de Barça Studios a otra empresa o inversor, como nos dijo Eduard Romeu “que tenían más interesados”, pero el nuevo comprador deberá desembolsar en cash esos 60 millones antes del 31 de agosto o no podrán inscribir a los jugadores.

La otra opción es que Socios.com y Orpheus Media ( Roures) desembolsen ya los 30+30 kilos pero si no han podido hacerlo y se les ha aplazado para diciembre, parece difícil.

El Barça internamente en sus cuentas y ante sus socios puede hacer lo que quiera con su contabilidad si sus auditores y los socios se lo aceptan, pero ante LaLiga y a efectos de inscripción de jugadores y límite salarial, se tiene que someter al mismo reglamento que todos los clubes.

El año pasado ya se anotó en sus cuentas 150 millones de euros como ingresos, de una operación muy peculiar en la que el propio Barça metió en una sociedad llamada Locksley 150 millones de su propia caja, para evidenciar que habían vendido por 667 millones y no por 517 el 25 % de sus derechos de TV a Sixt Streeth.

LaLiga no le aceptó al Barca esos 150 millones de “truco” contable a efectos de límite de plantilla y es por ello que a mediados de agosto tuvieron que hacer con prisas la 3ª y 4ª palanca a la que nos estamos refiriendo: venta por 200 millones del 49% de Barca Studios. Sin los 150 o sin los 200 el Barça no habría podido tener jugando para ganar la Liga a Lewandowsky, Kounde….etc. Sixtth Street y el Barca son los socios de Locksley.

Así que el Barça tiene ahora mismo, como ingresos en sus cuentas 21/22 y 22/23 , estos 350 millones de euros: los 150 que en realidad son de su propio dinero y los 200 que de momento sólo han cobrado 20. Esto ya es cosa de los socios y los auditores.

Sorprende mucho que el club blaugrana haya esperado hasta tan tarde para resolver este asunto de los 60 millones impagados que le limita su capacidad de inscripción y le tiene bloqueado.

Deberían saber que no se iba a producir el pago el 15 de junio y haberse puesto meses antes a resolver el marrón en el que estarán ahora. Intentando que paguen Orpheus o Socios.com o buscando un sustituto de ellos que se quede con el 49% de Barça Studios por mínimo 200 y que además suelte antes del 31 de agosto, 60 kilos en billetes y no en papeles.

Queda tiempo hasta el 31 de agosto para arreglarlo, pero este posible problema debían intuirlo o tenerlo previsto desde agosto del año pasado y han pasado 11 meses y la situación es la que es.