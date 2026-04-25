Davidovich y Mérida siguen los pasos de Rafa Jódar en Madrid

El tenista español Alejandro Davidovich superó a su compatriota Pablo Carreño para debutar con victoria en el Mutua Madrid Open, cuarto ATP Masters 1000 de la temporada, y citarse en tercera ronda con el noruego Casper Ruud, vigente campeón que empezó su defensa en la Caja Mágica apeando al también local Jaume Munar.

Después de perderse las citas de Montecarlo y Barcelona por una lesión abdominal, Davidovich firmó una seria puesta en escena en el partido que abrió el tenis en la pista Arantxa Sánchez Vicario. El malagueño, que en la previa reconoció que el parón le había venido bien, sobre todo para estar más fresco mentalmente, superó a un Carreño que buscaba un punto de inflexión en la tierra madrileña.

El fuerte inicio de 'Foki' se vio en su agresividad al resto, logrando un 4-1 fulgurante que Carreño logró suavizar recuperando uno de los 'breaks'. Sin embargo, el tenista andaluz hizo buena su renta para apuntarse la primera manga y, en la reanudación, volvió a tomar ventaja temprana. Fue en la única bola de 'break' que tuvo el segundo set, una igualada batalla que sonrió a Davidovich.

MÉRIDA SIGUE BRILLANDO

Dani Mérida sigue los pasos de Rafa Jódar en Madrid y en su semana grande, la que le incluyó entre los cien mejores del mundo por primera vez, acelera en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid en el que debuta con su estancia ya en los dieciseisavos tras batir al francés Corentin Moutet (6-3 y 6-4).

Al igual que Jódar, la gran sensación del evento, Mérida es madrileño. Veintiún años contemplan a este jugador batallador que hace poco se quedó en puertas de estrenar su palmarés cuando perdió la final del torneo de Bucarest. No fue aquello un excepción porque tras superar la fase de clasificación en la Caja Mágica ha ido a más.

Batió por segunda vez en tres días al argentino Marco Trungelliti y ahora, en segunda ronda al francés, número 30 del mundo ante el que selló la victoria más importante de su carrera.

Su segunda victoria en un Masters 1000 se consumó en una hora y 51 minutos. También en la pista 3, la que resuena cada vez que el público muestra su apoyo. Ocurrió con Trungelliti, que se quejó de la actitud del seguidor. También estuvo llena ante Moutet.