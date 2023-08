David Soria, en Deportes COPE: "El año pasado fue el sol y el césped, y este año el árbitro"

David Soria habló en Deportes COPE con José Luis Corrochano y Gemma Santos tras empatar a cero contra el Barcelona este pasado domingo. El guardameta del Getafe no se mordió la lengua y respondió a todas las acusaciones que llegan desde el equipo culé: "El año pasado fue el sol y el césped, y este año el árbitro. Siempre tienen una excusa". Además reconoció que le "encanta que piensen así" poque eso significa que estan "haciendo bien las cosas".

El Barça no logra imponerse en un partido en el que ambos acabaron con diez y Xavi fue expulsado Partido sin goles pero en el que pasó de todo. Raphinha fue expulsado en la primera parte y Mata, en la segunda. Xavi, por protestar. Se añadieron 26 minutos entre las dos partes. 13 ago 2023 - 20:15

Soria justificó el juego de su equipo: "No pueden venir a nuestro campo y dejarles que jueguen a gusto. Nosotros no podemos jugar como el Barcelona, tenemos otras cualidades" decía. Y añadió: "Cuando un equipo va ganando o tiene un resultado positivo, no tiene prisa".

También, señaló al Barcelona, alegando que no eran los únicos que paraban el juego: "Araujo se tiró cinco minutos en el suelo para que revisaran una jugada en el VAR, pero de eso nadie habla".

Jose Luis Corrochano también le preguntó por su futuro y el portero del Getafe afirmó estar "muy a gusto" porque es un equipo que se lo "ha dado todo". A pesar de ello no pudo confirmar que seguirá en el club madrileño ya que "queda mucho mercado" y confirma estar disponible a las "necesidades del club".

También reconocio que se siente "alagado" cuando relacionan su nombre con el Real Madrid porque "es uno de los mejores equipos del mundo".