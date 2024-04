Dani Senabre, tras conocerse que Xavi cumplirá su contrato con el Barça: "Felicidades, madridistas"

Dani Senabre, uno de los comentaristas de la Cadena COPE más críticos durante esta temporada con Xavi Hernández, tuvo una reacción inmediata a través de sus redes sociales tras conocerse que el entrenador del Barcelona cumplirá su contrato en vigor y se quedará hasta 2025.

Xavi Hernández, durante la rueda de prensa previa al Clásico de este domingo ante el Real Madrid. EFE.

La noticia se produjo en torno a las nueve de la noche de este miércoles. Se produjo un encuentro en casa del presidente Joan Laporta, en el que, junto al presidente, estaban presentes Rafel Yuste, vicepresidente deportivo; Deco, director deportivo; y Alejandro Echevarría.Durante la mañana de este miércoles Deco y Xavi, mientras se llevaba a cabo una reunión ordinaria de la directiva, se han reunido en la ciudad deportiva del clun en Sant Joan Despí.

Para Senabre, la continuidad de Xavi era más que posible, según analizaba en El Partidazo de COPE en los últimos días: "Yo es que le veo sonreír y veo que se le escapa la risita a Xavi cada vez que le preguntan eso. Entonces, no sería lo normal, no sería lo lógico, pero, si me preguntas, creo que hay posibilidades, creo que las hay".

Senabre felicita a los madridistas

Dani Senabre puso dos mensajes en su cuenta de Twitter: el primero, contra Xavi Hernández.

Senabre se refiere a los constantes mensajes que el propio entrenador ha lanzado durante la temporada en relación a su futuro, en las sucesivas ruedas de prensa.

Hace apenas un par de meses, Xavi aseguraba que no cambiaría su decisión de no seguir la próxima temporada "ni aun ganando la Champions". Y ese mensaje que tantas veces transmitió en público al final no ha tenido efecto alguno.

El segundo mensaje del comentarista fue dirigido a los aficionados del Real Madrid: "Felicidades, madridistas".

Después, compartió un análisis en la misma red social que cree que la continuidad de Xavi "es la confirmación de que el Barça es el club mas autodestructivo de la historia", aparte de los problemas económicos que seguramente no le hayan dado demasiado margen de maniobra para contratar a otro entrenador: "...y de que no tienen un duro ni para finiquitar ni para contratar a otro".