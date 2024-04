Dani Senabre apunta el detalle determinante de Xavi Hernández sobre su futuro en el Barça: "Se le escapa"

El FC Barcelona sigue en trayectoria positiva y la figura de Xavi Hernández sigue acaparando todos los focos. En Tiempo de Juego, Joseba Larrañaga analizó la situación que vive el entrenador del equipo culé con Dani Senabre, que señaló un detalle de las ruedas de prensa del técnico que es importante para su futuro en la entidad azulgrana.

Audio

El FC Barcelona trabaja a contrarreloj para intentar convencer a Xavi Hernández de que de marcha atrás a su decisión de abandonar el banquillo azulgrana el 30 de junio, como han declarado públicamente. Joan Laporta, presidente, o Deco Souza, director deportivo, habían hablado al respecto en los últimos meses.

Rafa Yuste, vicepresidente económico del club, ha sido el último en pronunciarse en las cámaras de Movistar+ y mantuvo que el Barça hará todo lo posible para que cambie de parecer: "Es una decisión personal suya, yo lo que voy a hacer en la medida de mis posibilidades es intentar convencerlo de que siga".

"¿Crees que hay alguna posibilidad de que Xavi siga en el banquillo de verdad?", cuestionaba Joseba Larrañaga a Dani Senabre: "Sí, sí que lo creo por lo que cuenta Helena, por, sobre todo, un tema que nunca hablamos y es lo más importante de todo, que es el tema económico y que creo que es el principal motivo".

"Se le escapa"

El tertuliano de Tiempo de Juego remarca que "hablo no sólo de los sueldos que tendría el entrenador que viniera, sino del tema del fairplay y de que haya un equilibrio salarial, límite salarial, etcétera". Dani Senabre deja claro que Xavi "está loco por la música": "O sea, que cada vez deja la puerta más entreabierta".

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha celebra su gol ante Las PalmasEFE

"Yo es que le veo sonreír y veo que se le escapa la risita a Xavi cada vez que le preguntan eso", recalca Dani Senabre en Tiempo de Juego sobre esta situación inusual que vive el FC Barcelona, "entonces, no sería lo normal, no sería lo lógico, pero, si me preguntas, creo que hay posibilidades, creo que las hay".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Joseba Larrañaga quiso darle una vuelta de tuerca más: "¿Y te imaginas un escenario en el que Xavi diga sigo, y en el primer partido de la próxima temporada diga que el 30 de junio del año siguiente se va y lo gane todo?". "Yo ya no sé si el equipo se ha liberado o no", reflexiona el presentador de Tiempo de Juego.

?? Manolo Oliveros pone un titular a la victoria del Barcelona ante Las Palmas



?? "Una castaña"https://t.co/He8kL8UJdi — Tiempo de Juego (@tjcope) March 31, 2024

"Pero es verdad que desde que hizo el anuncio después de aquel 3-5 contra el Villarreal, al menos en cuanto a resultados y datos, la trayectoria es estupenda si se miran resultados", recalca Joseba Larrañaga. "Si ves el partido de ayer", interrumpe Dani Senabre, "la verdad es que tampoco fue de presión".

Dani Senabre apunta el detalle determinante

El tertuliano de Tiempo de Juego apunta que "los resultados son inmejorables contra los rivales, que tampoco han sido nada del otro mundo, pero es innegable": "La esquizofrenia es tal que hemos pasado de que Xavi estaba a un paso de que lo echaran, reconocido por el propio Laporta en una entrevista".

Los jugadores del Barcelona celebran el gol de Raphinha ante Las Palmas. EFE.

"Lo hubiera echado si no se llamara Xavi y ahora estamos en un punto que ha dicho Helena que a lo mejor se plantea exigir fichajes para quedarse, es un club maravilloso pero esquizofrénico, pasar de estar fuera, apartado, echado y cesado sin discusión a decir que bueno, me quedo, pero echáis a tres o cuatro tíos", reflexiona Dani Senabre, "la verdad es que es la noche y el día".