Xavi no dará marcha atrás ni aunque gane la Champions

Según ha contado Helena Condis, por la cabeza de Xavi Hernández no pasa la idea de cambiar su opinión sobre su futuro. La decisión de dejar el Barcelona la tomó durante muchos meses con su familia y ni ganar LaLiga o la Champions le harán dar marcha atrás.

Xavi se siente muy liberado y aliviado desde que anunciara su decisión el pasado 27 de enero después de perder por 3-5 contra el Villarreal. Cada día se reafirma más en que es acertada. Quiere acabar la temporada peleando por ambos títulos y pase lo que pase irse en junio y tomarse unos meses de descanso.

En el Barcelona confían en que Xavi recapacite y se quede la próxima temporada Este miércoles en una entrevista en Catalunya Radio, Deco, director deportivo, dejaba abierta la puerta a Xavi y aseguraba que no han empezado a buscar todavía un nuevo técnico.

En Catalunya Radio le preguntaron a Deco, director deportivo, por una posible continuidad de Xavi Hernández si el Barcelona conseguía llegar a las semifinales de la Champions League o acababa ganando LaLiga a lo que este dejaba abierta la puerta a que cumpliera su contrato con el club:

"No diría que no nos podemos plantear su continuidad. No tenemos nada contra Xavi. Ni el club ni la dirección deportiva hemos tomado ninguna decisión. No nos lo planteamos porque no existe esa posibilidad de momento. Si pasa a existir lo discutiremos en ese momento. Cuando digo que no estamos hablando del entrenador es que no estamos tomando ninguna decisión sobre el próximo entrenador porque creo que es pronto y hay muchas cosas por delante".