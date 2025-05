Dani Senabre señala la dependencia que ha tenido el Barcelona esta temporada: "Y no es de Lamine Yamal"

Publicado el 13 may 2025, 20:52 - Actualizado 13 may 2025, 20:53

Suele ser habitual que los equipos grandes tengan cierta dependencia de sus estrellas y que la ausencia de las mismas suela repercutir negativamente en el desarrollo habitual de los partidos.

En el caso concreto del Barcelona, durante mucho tiempo, la gran pregunta que se hacía el barcelonismo era si el club azulgrana estaba afectado de 'Messidependencia'. De la misma manera, en el Real Madrid la pregunta giró, durante varias temporadas, si el equipo blanco estuvo afectado por la 'Cristianodependencia'.

Son palabras que definían no solo la capacidad resolutiva que tenían jugadores de este calibre, capaces de ganar partidos ellos solos, sino que, no pocas veces, cuando Messi o Cristiano no estaban sobre el césped se notaba.

Alamy Stock Photo Fotografía de archivo del 03-10-2018 de Lionel Messi del Barcelona mientras celebra el tercer gol de su equipo.

Ahora, en este Barcelona casi a punto de firmar un brillante doblete, una de las preguntas que puede hacerse es si hay algún jugador que, sin ser Messi, haya tenido una capacidad como la del argentino para decidir partidos. Y en este Barça de Flick encontramos dos que podrían generar esa 'dependencia'. Quizás, el más claro es Lamine Yamal: su aportación desde la banda derecha, en forma de desbordes, asistencias, centros medidos y goles ha sido crucial en muchas ocasiones. El otro podría ser Raphinha, máximo goleador en la actual temporada de la Liga de Campeones y, para muchos, posible candidato al próximo Balón de Oro.

Por eso, este martes Dani Senabre se enfrentó a la pregunta: ¿Tiene el Barça dependencia de jugadores como Lamine Yamal o Raphinha?

EFE Lamine Yamal celebra el 2-2 del Barcelona contra el Real Madrid.

Senabre contestó, con seguridad, un "rotundamente no". Y eso que en muchas ocasiones, Senabre afirma que "para mí, Lamine actualmente es el mejor futbolista del mundo" y que cumple con la condición de que "como tal, cuando no ha estado en el equipo se ha notado, especialmente en noviembre", cuando el equipo atravesó cierta racha negativa de juego y resultados.

Pero, comparándolo con los años anteriores, los de la 'Messidependencia', "de todos los Barças que he visto, este es el que tiene menos dependencia de un jugador de todos".

"Este equipo ha jugado mucho tiempo sin Ter Stegen, ha jugado bastante tiempo sin Lewandowski y ha ganado títulos en ese tramo. Ha jugado sin Pedri, ha jugado sin Gabi, sin Casadó... Sin muchos otros futbolistas. Y ha salido adelante", comentó Senabre, antes de sacar una conclusión firme: "Para mí, este Barça solo tiene dependencia de una persona", anunció, antes de desvelar que el equipo depende enteramente "de Hansi Flick", próximo a cerrar su renovación con el club.