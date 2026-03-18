Dani Senabre: "Que Lamine Yamal sea el mejor el mundo, no quiere decir que si hace algo mal no se pueda decir... y hace una frivolidad"

El FC Barcelona se ha ido al descanso 3-2 ante el Newcastle, gracias a un penalti marcado por Lamine, y tras un doblete de Elanga para el conjunto inglés. El segundo gol de los ingleses, que supuso el empate a dos, ha nacido de una controvertida jugada de Lamine Yamal que ha generado un intenso debate.

La acción de la polémica ha sido un taconazo del joven delantero en la frontal del área propia, un recurso que ha sido calificado de innecesario y que ha propiciado la jugada del gol del Newcastle.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebra el gol de Bernal contra el Newcastle.

El partido de ida acabó 1-1 gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal en el descuento y que dejaba abiert la eliminatoria de octavos de final. La vuelta empezaba muy bien para los azulgranas, que se consiguieron adelantar en dos ocasiones con goles de Raphinha y Bernal, pero Elanga igualó en dos ocasiones. Además, los de Flick perdieron en el minuto 20 a Eric García, que tuvo que dejar su puesto en el lateral derecho a Araujo por una lesión. Cuando parecía que al descanso se iría con ese resultado, un claro agarrón de Trippier a Raphinha provocó el penalti que transformó Lamine Yamal.

Una frivolidad arriesgada

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, el periodista Dani Senabre ha señalado directamente al canterano azulgrana en el 2-2. El origen del tanto del empate, según Senabre, está en "un taconcito que yo creo que se lo podía haber ahorrado Lamine Yamal en la frontal del área propia".

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Para mí es una frivolidad arriesgada" Dani Senabre

Senabre ha defendido su postura, argumentando que la calidad del jugador no le exime de la crítica. "Que sea el mejor del mundo no quiere decir que si hace algo mal, no se pueda decir", ha afirmado, calificando la jugada como una "frivolidad arriesgada".

El comunicador ha insistido en que hay zonas del campo donde ciertas acciones no se deben realizar, concluyendo de manera tajante sobre la decisión de Yamal: "Ahí, ahí no lo debe hacer". La jugada ha marcado el desenlace del encuentro y ha puesto el foco sobre el joven talento del Barça.