Dani Senabre elige al rival del Barcelona para los octavos de final de la Champions: "Me va la marcha"

Este miércoles vivimos una jornada histórica de Champions League con dieciocho partidos a la vez, correspondientes a la 8ª y última jornada de la máxima competición europea. El Barcelona llegaba a este día con los deberes hechos, metido de manera directa en los octavos de final; el Atlético de Madrid lo hacía metido entre los ocho primeros y dependiendo de sí mismos para seguir la estela de los azulgranas; mientras que el Real Madrid era el que peor llegaba, clasificado para octavos pero con la necesidad de casi un milagro para lograrlo de manera directa.

El Barcelona jugó contra el Atalanta y acabó empatando 2-2. Lamine Yamal y Araujo adelantaron en dos ocasiones a los hombres de Flick, pero el equipo italiano logró igualar el marcador. Este resultado dejaba al Barça como segundo, por detrás del Liverpool y al que hubiera adelantado en caso de haber conseguido los tres puntos. Ahora se verá en los octavos de final contra el PSG de Luis Enrique, el Brest, el Benfica o el Mónaco.

EFE BARCELONA, 29/01/2025.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra tras anotar un gol, el primero de su equipo, durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA que FC Barcelona y Atalanta BC disputan este miércoles en el estadio Olímpico Lluís Companys. EFE/Alejandro García

El Atlético de Madrid se enfrentaba ante el Salzburgo, uno de los rivales más débiles en esta edición de la Champions, y cumplió con creces porque goleó 1-4 y acabó en quinta posición. A pesar de haber hecho una gran fase de grupos y meterse en los octavos de final directamente, los hombres del Cholo Simeone tendrán un cruce durísimo porque se enfrentarán al Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munich o Celtic de Glasgow.

EFE Koke besa a Griezmann tras marcar el tercer gol del Atlético de Madrid frente al Salburgo en Alemania

El Real Madrid jugó el último partido contra el Brest, al que ganó 0-3 sin realizar un gran partido. Rodrygo, con un doblete, y Bellingham fueron los autores de los goles. Con esta victoria, el conjunto blanco acabó undécimo, lo que provoca que se enfrenten en los playoffs ante el Manchester City de Pep Guardiola o ante el Celtic de Glasgow.

Cordon Press Bellingham celebra el 0-2 del Real Madrid contra el Brest.

dani senabre y el rival del barcelona

Paco González preguntó a Dani Senabre qué rival quiere para el Barcelona en los octavos de final de la Champions, después de acabar en segunda posición:

"Yo soy de los detractores de esta nueva Champions, que se supone que hoy era una noche mágica y lo tenía que cambiar. Yo sigo pensando lo mismo y una prueba es que el Barça se puede enfrentar a cuatro rivales y contra tres ya ha jugado: Mónaco, Brest y Benfica. Antes, en la fase de grupos, a lo mejor era más repetitivo, pero estaba todo mucho más ordenado. Jugabas en casa y fuera contra todos los rivales: luego te tocaba uno que no era de tu grupo, obviamente, y molaba decir a ver quién me toca, qué gran equipo o qué tal. Me parece mucho menos apasionante. Respondiendo a tu pregunta, el PSG no hace falta, porque es el más peligroso, pero yo tampoco quiero el más aburrido, el Brest. A mí me va la marcha... un término intermedio: El Benfica".