Dani Gómez rescata un punto para el Zaragoza

Un gol de Dani Gómez en el minuto 85, a instancias del VAR, permitió al Zaragoza rescatar un punto este sábado del estadio SkyFi Castalia ante un Castellón que dominó el partido, pero que no sentenció, para que ambos sumen su primer punto de la temporada tras firmar un empate 1-1.

El Castellón apostó por dar entrada a un solo futbolista en el centro del campo para tener mayor número de jugadores en zona de tres cuartos del campo y presionar arriba al Zaragoza, lo que permitió tener la posesión del balón y entrar al partido con mayor intensidad.

La mejor ocasión la tuvo Alberto Jiménez en el minuto 5 cuando su remate de cabeza lo repelió el larguero. El propio central fue protagonista en el minuto 33 cuando peinó un centro de Cipenga que remató al fondo de la red Camara, pero fue anulado al estar ambos en fuera de juego.

El Zaragoza solo inquietaría la meta local en los últimos minutos de la primera mitad. Primero con un disparo de Aketxe desde el círculo central tras una mala salida de Amir y, sin portero, el balón se fue fuera. Ya al filo del descanso el único disparo entre los tres palos del equipo de Gabi sería de Sebas Moyano, aunque lo pudo rechazar el guardameta albinegro.

En la reanudación las imprecisiones se adueñaron de un partido que estaba roto, pero sin ocasiones, el Castellón fue el que más buscó el gol y llegaría en el minuto 59. Una jugada por banda derecha en la que Mabil dejó el balón en el interior del área para la internada de Mellot que centraba al segundo poste, el balón lo toca el meta zaragocista pero le cayó a Cipenga en el área pequeña que pudo empujarlo para adelantar a su equipo.

El Zaragoza buscó la reacción ante un Castellón que perdió el balón y se echó atrás. Saidu pudo haber logrado el empate nueve minutos después con una internada por el carril central y un disparo lejano desde 20 metros que se estrelló en el larguero.

Adrián Rodríguez mantendría con vida al Zaragoza al evitar el segundo gol en una jugada personal de Gerenabarrena que asistió a Doué y su disparo lo rechazó el portero a córner. En el saque posterior, un tiro desde la frontal de Salva Ruiz, lo volvió a enviar a saque de esquina el portero visitante.

Las dos intervenciones fueron clave porque en el minuto 85 Dani Gómez logró igualar el partido. Un desmarque entre los defensas locales le permitió plantarse ante Amir y sortear al meta para disparar al poste y entrar el balón. El asistente señaló fuera de juego pero a instancias del VAR el gol subió al marcador, en la segunda ocasión que dispuso en el partido para rescatar un punto y que ambos estrenaran su casillero.

ficha del partido

CD Castellón: Amir; Mellot, Salva Ruiz (Lucas Alcázar, min. 90), Alberto Jiménez, Sienra (Markanich, min. 90); Barri, Mabil, Cipenga (Gerenabarrena, min. 69), Calatrava (Doué, min. 69), Suero (Pablo Santiago, min. 63) y Camara.

Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Saidu, Juan Sebastián (Pau Sans, min.77), Insua, Radovanovic, Toni Moya, Francho, Raúl Guti (Dani Gómez, min. 67); Aketxe (Paulino, min. 60), Sebas Moyano (Valery, min. 67) y Baždar (Soberón, min. 45).

Goles: 1-0 Cipenga, min. 59; 1-1 Dani Gómez, min. 85.

Árbitro: Germán Cid (comité castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a Calatrava y a Cipenga por el Castellón y a Insua, Saidu y Baždar en el Zaragoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la 3ª jornada de la Segunda División disputado en el estadio SlyFi Castalia con la presencia de 12.255 aficionados, de los que unos 700 eran seguidores zaragocistas.