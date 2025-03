Cubarsí, sobre los cruces en Champions: "No tenemos el mejor camino"

El jugador del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado este martes en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica, este miércoles en el Estádio da Luz, que pueden seguir adelante en la 'Champions' si están concentrados en todo momento y si pueden dar continuidad a la "buena dinámica" que están teniendo en los últimos partidos, también con la loca remontada (4-5) de la Fase Liga en Lisboa en mente.

"El partido que jugamos aquí fue un partido complicado, al descanso íbamos perdiendo 3-1 e hicieron una gran primera parte. Pudimos darle la vuelta y sacar un buen resultado, tendremos que estar concentrados todos los minutos y estar pendientes de todo. Estamos en una buena dinámica y esperamos que siga así", valoró en rueda de prensa.

Cubarsí cree que deben intentar "minimizar las ocasiones" del Benfica y de cara a gol hacerlo como en el partido de la Fase Liga, con esa remontada final firmada por Raphinha. Y marcando de cerca, entre otros, al goleador Pavlidis, "es un jugador bueno, que tiene calidad, está jugando en 'Champions' y siendo titular. Puede hacer daño en cualquier momento, pero igual que él también el resto de jugadores del Benfica", apuntó.

Todo apunta a que el joven central catalán hará pareja en el eje central con Iñigo Martínez, ya recuperado y cerca de su mejor nivel. "Con Iñigo he compartido casi toda la temporada, pero con todos me siento cómodo. Estamos todos a un gran nivel, es una posición muy disputada, estamos dando el máximo todos y me siento cómodo con todos", reconoció.

Sin importar quién sea su 'pareja de baile', tiene claro que sueña con conquistar la 'Champions'. "De bien pequeño, siendo 'culer', mi sueño era jugar en el Barça y ganar títulos. Estoy viviendo este sueño y creo que es algo que quiero conseguir, es uno de los objetivos. Hay que vivir el momento, es una eliminatoria complicad y si lo hacemos bien, en Lisboa y en Montjuïc, tenemos posibilidades", argumentó.

su debut en champions

Además, hace ya un año desde un debut soñado en la 'Champions'. "Desde el debut que han salido las cosas como esperaba, fue algo magnífico. He mejorado en varios aspectos, entonces no sabía cómo eran los partidos y ya sé que debes salir al cien por cien de inicio. Tienes que estar concentrado en todos los minutos que dure la eliminatoria", repitió.

Y para nada cree que tengan un cuadro fácil en esta Liga de Campeones. "No diría que tenemos el mejor camino. Cualquier partido se te puede complicar, tenemos que ir partido a partido e intentar ganar todos", aseguró el central, abonado al duelo a duelo y al paso a paso.

Agradecido al FC Barcelona y a sus entrenadores por permitirle llegar desde la base hasta el primer equipo, algo que ni él ni Lamine Yamal podrían haber soñado "hace 2-3 años", está convencido de que el poder de La Masia en este equipo es notable. "Estamos viviendo una cosa magnífica, que el Barça apoye a La Masia es un orgullo", se sinceró.

La anécdota de la comparecencia en el Estádio da Luz llegó cuando le preguntaron qué sentía al salir a hablar con la prensa por primera vez en una rueda previa a un partido de 'Champions'. "Ahora que ya soy mayor de edad, alguna vez tenía que salir aquí a hablar con vosotros. Con tota normalidad, así lo he hecho", apuntó.