Lo que cree Manolo Lama que puede suponer la entrada de Bellingham ante el Atlético: "Es evidente"

Semana apasionante la que tenemos por delante en el mundo del fútbol europeo en general, y en el mundo de la Champions League en particular.

barcelona

El primero en jugar será el Barcelona que recibe al Benfica este martes en Montjuic a las 18:45h tras el 0-1 de la ida gracias al tanto de Raphinha. Choque de Lisboa marcado por la expulsión de Pau Cubarsí, pero que los de Hansi Flick consiguieron sobreponerse a ese contratiempo y se llevaron de Portugal una importante renta.

@FCBarcelona_es Raphinha celebra el 0-1 del Barcelona contra el Benfica

Sin embargo los últimos días en Can Barça han venido marcados por el trágico fallecimiento del doctor Carles Miñarro el pasado sábado que obligó a aplazar el choque ante Osasuna.

"La pérdida de Carles ha sido algo muy emotivo, era muy buena persona y muy buen doctor. Para el equipo es un golpe duro, era una parte importante del puzzle del éxito. Desde donde esté nos apoyará y el equipo quiere jugar bien y dedicárselo a él. Es muy importante que ganemos, por eso nos tomamos el partido muy en serio", aseguró el entrenador del Barcelona en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Benfica.

Flick desveló que tanto el presidente, Joan Laporta, el domingo como él mismo este lunes han hablado de lo sucedido con la plantilla, para estar cerca de los jugadores en un momento tan duro e insperado. Pero el equipo se está preparando bien, es muy importante para nosotros, 'staff' y aficionados. Es muy importante para nosotros ganar", recalcó.

Javier Borrego Hansi Flick, durante el minuto de silencio por el doctor Miñarro antes de la rueda de prensa previa al Benfica

derbi

Y uno de los platos fuertes de esta eliminatoria de octavos la tendremos el miércoles en el Metropolitano en el encuentro de vuelta de los octavos de final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Encuentro que llega tras el 2-1 de la ida en el Santiago Bernabéu tras los goles de Rodrygo y de Brahim que superaron al tanto de Julián Álvarez. Sin embargo, en la última jornada de Liga, ambos equipos dejaron dudas, a pesar de que los de Carlo Ancelotti consiguieron la victoria por 2-1 ante el Rayo, pero lo hicieron con una mala imagen.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Kylian Mbappé, durante el Real Madrid - Rayo Vallecano.

Los de Simeone incluso llegaron a caer por 2-1 en Getafe tras el doblete de Arambarri que remontó el tanto inicial de Sorloth desde el punto de penalti. Ese choque que además dejó la expulsión del argentino Ángel Correa por una entrada sobre Djené, pero que fue a peor después de los insultos al colegiado, que este recogió en el acta. Un futbolista argentino que se expone a una sanción de cinco encuentros, y por tanto, se podría perder los choques decisivos ante el Barça- el de Liga de este domingo, y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la primera semana de abril - .

deportes cope

En el programa de este martes de Deportes COPE en La Tarde con José Luis Corrochano hemos facilitado la última hora de estos encuentros, y hemos puesto especial atención al derbi de este miércoles. Escucha el programa al completo en el audio que aparece a continuación.

Un derbi que puede contar con el inglés Jude Bellingham en el once después de que se perdiera el choque de ida por sanción. El narrador de los encuentros del Real Madrid en Tiempo de Juego, Manolo Lama, fue claro con su opinión sobre lo que le supondría al equipo blanco contar con el británico: "Cemento armado, pero con calidad. Creo que es un plus para el Madrid. Es evidente que tener al Inglés le da al Madrid el plus que no tuvo en el partido del Bernabéu. También es verdad que cuando el Madrid ataca con Bellingham, el Madrid casi se pone en 4-2-3-1. Se descubre más. Eso también es verdad".

"Yo creo que el partido va a ser muy igualado, pero sigo pensando que este tipo de eliminatorios de partido las deciden los genios", concluyó Lama.