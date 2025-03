La conclusión de Paco González tras la derrota del Real Madrid ante el Betis: "No puede decir nada de nada"

El Real Madrid ha perdido este sábado por 2-1 en su visita al Real Betis Balompié durante la jornada 26, pese a adelantarse de forma temprana con un gol de Brahim Díaz, y ha tropezado así en su lucha por el liderato de LaLiga en Primera, a la espera de lo que haga el FC Barcelona en la tanda dominical en su duelo frente a la Real Sociedad, y también dependiendo del resultado del Atlético de Madrid ante el Athletic.

carlo ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue duro en sus mensajes en rueda de prensa tras la derrota ante el Real Betis en el Benito Villamarín, en el que aseguró que sus jugadores no tuvieron "actitud ni compromiso", y dejó el aviso para la Liga de Campeones, convencido de que o protagonizan una reacción, o no vencerán al Atlético de Madrid el martes en la ida de octavos.

"Mal partido. Hemos empezado bien, pero después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial, actitud ni compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y ha merecido ganar", dijo.

900/Cordon Press Carlo Ancelotti, antes del comienzo del partido entre el Betis y el Real Madrid

Ancelotti, con rostro serio y molesto por la imagen dejada por su equipo, dejó mensajes a sus jugadores buscando una reacción inmediata en la Liga de Campeones en el derbi madrileño del martes, ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Si jugamos así no vamos a ganar el martes, está bastante claro. Ojalá este partido sirva para despertarnos en el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba más ordenado y compacto pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores", aseguró.

tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González señaló que el Real Madrid estaba "volviendo a las andadas" después de unos encuentros en los que parecía que los de Carlo Ancelotti había cogido 'velocidad de crucero' después de clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones al dejar por el camino al Manchester City de Pep Guardiola en una eliminatoria en la que fue superior el conjunto merengue.

EFE Kylian Mbappé celebra con Vinicius y Ceballos el 2-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

Al acabar el partido, el análisis de Paco González fue el siguiente al ver los datos del duelo: "Sigue perdiendo el Madrid aceite en liga. ¿Cómo es el dato? Una victoria en cinco jornadas. Perdió la primera plaza y puede perder la segunda también. Barça y Madrid tienen 54, pero el Barça juega mañana y se podría ir a 3. El Atlético tiene 53 y va a jugar ahora, partido difícil, contra el Athletic de Bilbao".

"El Madrid no puede decir nada de nada. No ha tenido ni ocasiones. Los de arriba del Madrid no han hecho nada, ni Vinicius, ni Mbappé, ni Rodrigo, ni nadie", añadió Paco González antes de hablar de la labor del Betis.

"El Betis se pone ya en posición europea, vayan los que vayan. El Betis tiene 38 puntos, dos más que el Rayo Vallecano. A la hora de ver al Betis en zona europea. Ha tardado en llegar ahí arriba un equipo que es capaz de jugarle así al Madrid y al Atlético de Madrid. Han sido sus mejores partidos", indicó.

"Esta vez, además, es una victoria absolutamente merecida", sentenció el director de Tiempo de Juego.

EFE Los jugadores del Betis celebran uno de los goles ante el Real Madrid

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).