El colegiado del Andorra-Deportivo recoge una incidencia con Piqué en el túnel de vestuarios: "Mientras era sujetado por miembros de su club"

Gerard Piqué ha vuelto a ser noticia por lo ocurrido al término del partido que su equipo, el Andorra, ante el Deportivo.

El Andorra se llevó los tres puntos al derrotar al conjunto gallego por 1-0, pero el colegiado del encuentro, Eder Mallo Fernández ha recogido en el acta una incidencia con Piqué en el túnel de vestuarios: "Una vez finalizado el primer tiempo, y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios, pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: “Qué fácil es pitar a los pequeños”. Todo ello, mientras era sujetado por miembros de su club".

Acta del Andorra-Deportivo

No es la primera vez que Piqué es noticia esta temporada por lo que le dice a los árbitros. El pasado mes de septiembre, durante el Andorra-Mirandés, el árbitro del citado partido recogió lo siguiente en el acta: "Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente nº1 D. Jaume Nogues Llorens a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: sois unos sinvergüenzas”, “esto es una vergüenza”. Esta situación, conlleva a que D. Gerard Piqué Bernábeu se aproximó a escasos centímetros del asistente nº1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales".

Gerard Piqué es el propietario del club de fútbol FC Andorra desde diciembre de 2018, cuando lo adquirió a través de su empresa de inversiones Kosmos Holding. Piqué posee el 90% de las acciones del club.