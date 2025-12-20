El Andorra termina el año con victoria y acrecienta las dudas del Dépor

Un gol de 'Lauti' de León dejó una 'feliz Navidad' al Andorra que sumó su segunda victoria seguida y provocó que las dudas del Deportivo de la Coruña se acrecienten con la tercera derrota consecutiva que le distancian del liderato de la clasificación.

Los de Carles Manso, liderados desde la grada por Gerard Piqué, se impusieron por 1-0 a los de Antonio Hidalgo que no logran salir del bache a pesar de su dominio en el partido.

El Deportivo de la Coruña decidió marcar territorio desde el inicio. Los de Antonio Hidalgo realizaron una mejor puesta en escena pese al primer aviso nada más empezar del equipo local con un centro desde la izquierda de Efe Akman que no llegó a rematar en el área pequeña Manu Nieto.

El cuadro de Carlos Manso, cara visible del equipo de trabajo técnico, no estuvo nada acertado en el inicio del partido. En el minuto 11, un mal pase de Gael Alonso hacía Áron Yaakobishvili que regaló el balón a Luismi Cruz y el del Puerto de Santa María envió su vaselina al travesaño. El rechace lo recogió Zakaria Eddahchouri, a puerta vacía, lo envió por encima del travesaño.

En este primer tiempo también hubo espacio para la polémica cuando cerca de la media hora, 'Lauti' de León remató de cabeza en el área pequeña un centro de Carrique por la derecha. El asistente de Eder Mallo y después el VAR anularon el gol por una supuesta falta del delantero uruguayo. Una decisión bastante protestada por los locales y que sorprendió a los gallegos.

Eso sí, la más clara de esta segunda parte fue del Deportivo, en el minuto 51, con un remate de cabeza de Diego Villares al palo que no pudo hacer bueno un centro de Quagliatta. Un minuto después la tuvo Yeremay Hernández. El canario envió por encima del travesaño un pase por la derecha de Diego Villares.

La respuesta del Andorra llegó en la jugada siguiente con un pase de Efe Akman que remató a la media vuelta muy desviado 'Lauti' De León. Y tres minutos después, Gael Alonso rechazó un remate raso de Noubi después de un servicio de Luismi Cruz.

Los de Carles Manso dominaron al Deportivo de la Coruña con mucha posesión. En el minuto 73, Dani Villahermosa remató por encima del larguero después de una dejada de 'Lauti' De León y David Mella, que acababa de entrar, respondió de la misma manera con un chute por encima del travesaño.

Cuatro minutos después llegó el gol del Andorra. Un centro desde la izquierda de Álvaro Martín lo remató sin ningún tipo de remisión 'Lauti' De León. Los visitantes no reaccionaron ni con los cambios y sufrieron la tercera derrota consecutiva. En cambio, el FC Andorra coge aire con su segunda victoria seguida.

ficha del partido

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Martí Vilà; Dani Villahermosa, Efe Akman (Théo Le Normand, m. 82), Álvaro Martín (Marc Domènech, m. 86), Jastin García (Álex Calvo, m. 82); Manu Nieto (Min-su, m.56) y 'Lauti' De León (Uzkudun, m. 86).

Deportivo de la Coruña: Germán; Noubi, Miguel Loureiro, Dani Barcia, Quagliatta; José Ángel (Gragera, m. 46), Diego Villares (Cristian Herrera, m. 80), Mario Soriano, Luismi Cruz (David Mella, m. 74); Yeremay Hernández ('Stoichkov', m. 74) y Zakaria Eddahchouri (Nsongo, m.65).

Gol: 1-0: M.77 'Lauti' De León.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (comité Castilla y León). Amonestó a Uzkudun -en el banquillo- (m.31), Efe Akman (m. 59) y Gael Alonso (m. 80) del FC Andorra; y a José Ángel (m.32), Gragera (m. 64), 'Stoichkov' (m. 91) y Mario Soriano (m . 94) del Deportivo de la Coruña.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Hypermotion, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp (Principado de Andorra) ante 2.620 espectadores.