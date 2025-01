Claudio Giráldez, sobre el posible penalti sobre Swedberg: "Es una acción decisiva"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, catalogó el posible penalti de Andriy Lunin sobre Williot Swedberg en el minuto 37, justo antes del 1-0 de Kylian Mbappé, como “una acción decisiva” y, aunque no quiso hablar de la actuación arbitral, sí que mostró su desconocimiento respecto a los supuestos en los que entra el VAR a revisar lo ocurrido.

“Es una acción decisiva. La decisión del árbitro y del VAR hay que respetarla. El otro día hablé de los árbitros y dije que iba a intentar no hacerlo, y lo voy a intentar”, dijo en rueda de prensa.

“Yo hablo de mí y de lo que depende de nosotros. Creo que lo gestioné mal el otro día -sus críticas hacia el colegiado-. Y respecto a lo del VAR, me lo achaco a mi mismo, a no saber cuándo entra el VAR. Tengo que formarme yo”, añadió.

“Soy un entrenador joven. Llevo menos de un año en Primera y tengo que formarme. En Primera RFEF no había y tengo que formarme porque no acabo de entenderlo”, completó.

Eso sí, Giráldez desveló que Swedberg estaba seguro de que era penalti. “Swedberg llegó tranquilo diciendo que era penalti clarísimo. Pero los árbitros saben más que yo sobre el tema reglamentario y nos toca acatarlo”, señaló.

Un Celta de Vigo que cayó en la prórroga ante el Real Madrid (5-2) que les eliminó en octavos de la Copa del Rey, pero su técnico se mostró orgulloso de lo que están construyendo como equipo.

“De lo que más orgulloso me siento es que con el 2-0 no hemos bajado los brazos, el equipo ha seguido creyendo. Me quedo con la sensación de que tenemos un equipo unido, que quiere. Ha sido espectacular cómo la gente creía al descanso. Me quedo con la pena de que hemos entrado mal en el partido en la primera parte, sin ajustarnos bien en la presión. Estamos construyendo un equipo poderoso, fuerte. La versión de la última media hora es lo que queremos; siendo un equipo protagonista con la pelota”, comentó.

“Estoy muy orgulloso. Nos quedamos con la miel en los labios ante un gran rival. Me quedo con la pena de que no hemos sabido presionarles en el inicio de la primera mitad. Pero el partido nos vale para creer, confiar y para que huela muy bien el futuro de este equipo”, completó.

Por último, negó ser consciente de un supuesto interés de su futbolista Jonathan Bamba por marcharse a la MSL.

“Bamba ha estado espectacular, casi todo bien. Es un jugador que nos aporta mucho en este tipo de partidos y se merece este partido. No tengo conocimiento de nada más, le preguntaré ahora en el vestuario”, concluyó.