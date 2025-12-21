El Ceuta remonta a la Real B y sigue mirando hacia arriba

El Ceuta, con goles de Zalazar, Kone y Díez, se llevó los tres puntos de Anoeta tras remontar el tanto inicial de los locales (1-3), en el encuentro correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga en Segunda División

En la primera acción peligrosa del partido, en el minuto 7, Álex Marchal empujó a placer para hacer el primer tanto del partido tras un buen pase de Mariezkurrena, quien el sábado cometió el penalti del empate del Levante ante la Real en Primera División. El filial txuri urdin, todavía cuando los dos equipos se estaban asentando en el verde, ya estaba con ventaja en el marcador.

En la siguiente jugada, el propio extremo navarro lo volvió a intentar, esta vez desde fuera del área, y Delgado envió el balón a córner para evitar el segundo tanto de los locales. El Ceuta, dormido en los primeros 10 minutos del partido, disparó por primera vez por mediación de Obeng, y en la siguiente jugada, el capitán Carlos Hernández tuvo el empate con un testarazo que detuvo Fraga.

Los ceutíes reaccionaron bien al tanto inicial, y en el minuto 13 el punta Samuel Obeng volvió a rematar fuera en otra buena acción. Antes del minuto 20, Lachhab casi iguala la contienda a la salida de un tiro de esquina, pero no llegó a contactar bien con el balón y se marchó ligeramente desviado del palo derecho de la meta del de Hernani.

En el 28, Fraga envió a córner un zurdazo desde el balcón del área de Kuki Zalazar, y el propio hispano-uruguayo remató arriba en la siguiente jugada otra vez desde fuera del área. Cuando parecía que el filial donostiarra se iba a marchar con ventaja al descanso, Zalazar se inventó uno de los goles de la jornada tras un error en el pase de Astiazarán (minuto 43). El centrocampista, desde fuera del área, la picó sutilmente por encima de Fraga para quitar las telarañas de una de las escuadras.

Ya en el segundo acto, la primera ocasión fue para el Ceuta con un testarazo de Carlos Hernández a la salida de una falta lateral. En el minuto 50, Kone puso el 1-2 en una buena transición ofensiva de los visitantes que el costamarfileño no perdonó en el mano a mano. El Ceuta lo siguió intentando, y el punta Obeng remató arriba de cabeza tras otro contragolpe.

En el minuto 59, el recién incorporado Dani Díaz remató a puerta en una acción sin dificultades para el guardameta visitante. Cinco minutos después, un centrochut de Anuar se estrelló en la cruceta en lo que pudo ser la sentencia ceutí.

En el minuto 68, el colegiado decretó la pena máxima tras un agarrón de Ibai Aguirre a Obeng, y Rubén Díez no perdonó desde los once metros para hacer el 1-3. Los locales no se rindieron, y Ochieng pudo recortar diferencias con un remate de cabeza que detuvo Delgado (minuto 74).

En el 84, el jugador keniano tuvo en sus botas el 2-3, pero no acertó a la hora de empujar el balón al fondo de las mallas. Los locales lo intentaron hasta el final, pero los tres puntos volaron a Ceuta.