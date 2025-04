Cervera recuerda las palabras de De Burgos Bengoechea: “También tengo hijos y cuando me echan de un equipo también lo pasan mal”

El Tenerife dio un paso atrás en su intento de conseguir la permanencia en Segunda División al empatar a 1-1 ante el Eibar, en un choque donde los locales acabaron molestos por la actitud del colegiado.

LaLiga Imagen del Tenerife-Eibar, de Segunda División

El conjunto local pidió penalti en la acción previa al gol del Eibar, y también estaban en contra del gol que le fue anulado a Maikel Mesa por una falta en el momento de su remate.

ÁLVARO CERVERA

El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, mostró con palabras ese enfado de los tinerfeños y recordó las palabras del colegiado de la final de la Copa del Rey, Ricardo de Burgos Bengoechea: "Yo también tengo hijos. Cuando me echan de un equipo por perder, también lloran cuando me vengan a casa. Mis jugadores también tienen hijos, también lloran. A veces es que lloran solo los de unos y los de otros no"

"Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión. Si tú eliges la profesión que tú quieras, conlleva todos estos riesgos. Y ya está", añadió.

Cervera apuntó además que "hoy están indignados. Hoy he pasado por el vestuario porque es mi obligación, cuando se gana, cuando se pierde. Y no estaban hablando del partido. Están indignados".