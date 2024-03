Cerrado el caso Bellingham: No queda claro si llama violador a Greenwood o no

El pasado 1 de febrero, tras el partido de LaLiga entre el Getafe y el Real Madrid en el Coliseum, el conjunto azulón señaló al director de partido un posible insulto de Jude Bellingham a Mason Greenwood y le pidió que constara en el mismo. LaaLiga trasladó el asunto a Competición y se puso en manos de un experto pericial de lectura de labios que debía determinar si el madridista llamó 'rubbish' (basura) o 'rapist' (violador) a su compatriota.

Finalmente el caso ha quedado sobreseído ante la imposibilidad de aclarar si hubo insulto y qué fue lo que realmente dijo Bellingham, captado por las cámaras de televisión murmurando. La imagen se hizo viral y acabo derivando en la denuncia del Getafe, aunque ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Mason Greenwood, estrella del Getafe, fue acusado en enero de 2022 de agresión e intento de violación por su pareja entonces y actualmente, la influencer Harriet Robson con la que tiene un hijo. Esta subió unos vídeos a redes sociales y comenzó una investigación que tuvo al inglés sin jugar hasta septiempre cuando fichó por el club azulón. El atacante pertenece al Manchester United, que se lo cedió al Getafe ante la presión de sus aficionados.

Desde Inglaterra aseguran algunos medios que el propio Mason Greenwood, centrado en jugar con su equipo, pidió al Getafe que dejaran pasar el caso porque no quería tener más problemas. De hecho, también apuntan a que el futbolista habría asegurado que no escuchó ningún insulto por parte de Bellingham y no quiso dar más importancia al hecho.