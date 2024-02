Los líos entre Bellingham y el Getafe: De las disculpas de Bordalás al supuesto insulto a Greenwood

Jude Bellingham podría ser sancionado por el Comité de Competición si se demuestra que insultó a su compatriota Mason Greenwood en el partido entre el Getafe y el Real Madrid. LaLiga ha emitido un informe sobre lo ocurrido, después de que un experto en lectura de labios analizara la jugada, que ya está en poder de la RFEF y que debe decidir si castiga al madridista por supuestamente llamar 'rapist' (violador) a su rival o si le absuelve.

La Cadena COPE ha podido conocer la intrahistoria de un episodio anterior entre Bellingham y el Getafe por el que Bordalás tuvo que pedir disculpas después de que la familia del inglés llegara a mandar un documento con validez jurídica al club exigiendo su rectificación.

Competición ya tiene en su poder el informe pericial del supuesto insulto de Bellingham a Greenwood Ahora, deberá decidir si sanciona al madridista, al que pueden caerle varios partidos, o si decide archivar la denuncia. Bellingham pudo llamar violador a Mason Greenwood. 14 feb 2024 - 10:59

Todo ocurrió el 14 de septiembre cuando Bordalás, preguntado por la llegada al Getafe de Mason Greenwood aseguró que "tiene amistad con Bellingham y le aconsejó que viniera a la Liga española". Posteriormente, el 17 de septiembre después de ganar 3-2 a Osasuna y antes de que empezara la rueda de prensa y se iniciara el turno de preguntas, Bordalás arranca la rueda de prensa diciendo "quiero aclarar un malentendido que ha habido dije que Greenwood vino a Getafe porque había hablado con Bellingham, pero me han aclarado que no fue así, pido disculpas solo quería aclarar que no fue con mala intención".

Cuando la familia de Jude Bellingham escucha a Bordalás se enfada muchísimo porque el jugador del Real Madrid ni es amigo ni tiene trato con Mason Greenwood y es que en Inglaterra el futbolista del Getafe no está bien visto.

En ese momento la familia Bellingham se pone en contacto con el conjunto azulón para pedir una rectificación pública y el club les dice que si, que lo harán en la siguiente rueda de prensa, como así sucede, e incluso la familia del jugador blanco llega a mandar al Getafe una comunicación con validez jurídica para exigirles esa rectificación. Bordalás rectifica y se quedan tranquilos. De hecho, distribuyen las palabras del técnico a todos los medios británicos y se da todo por arreglado.

La denuncia del Getafe por los insultos de Bellingham a Greenwood

Esto no tiene nada que ver con la denuncia de ahora, quieren dejar claro desde el Getafe. Lo que ha ocurrido es que tras el partido ante el Real Madrid del 1 de febrero en el Coliseum empieza a circular por las redes sociales el vídeo en el que Bellingham supuestamente insulta a Greenwood. El Getafe lo visiona y pide a los directores de partido de LaLiga que lo incluyan en su informe del partido.

A partir de ahí, LaLiga en su investigación contrata a un perito experto en lectura de labios y le pasa el informe al Comité de Competición. El Getafe lo único que hace es defender a su jugador que no ve ni oye lo que le dice Bellingham porque está de espaldas.





Los dos clubes tienen muy buenas relaciones tanto a nivel de presidentes como de entrenadores. El Getafe considera que no ha hecho nada malo y solo ha defendido a su jugador y por eso Bordalás ha pedido públicamente respeto para Greenwood y para el club: "Es incapaz de levantar la voz a nadie. Nos ayuda mucho, tiene un compromiso con el equipo y estamos muy contentos con él. Está feliz. Eso es lo que nos interesa".

