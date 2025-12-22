COPE
La celebración en la Copa África que pudo acabar en tragedia

Según apuntan medios locales, la selección de Zambia está haciendo pruebas a Patson Daka para verficar si finalmente hay lesión en el cuello.

El momento en el que Patson Daka celebra el gol con Zambia

Juan Torrejón

Zambia perdía en su primer partido de la Copa África, cuando en el minuto 92, Patson Daka marcaba el gol del empate. Al ir a celebrar el gol en el descuento, el jugador del Leicester City quiso realizar un mortal, pero al apoyar la mano en el césped se resbala y acabo con doblándose el cuello.

Secuencia de la celebración de Patson Daka

Los medios locales apuntan a que el delantero zambiano está siendo sometido a pruebas médicas para evaluar si hay lesión o no en el cuello. En caso de confirmarse la lesión el jugador puede perderse el torneo internacional, una leve consecuencia a una celebración que pudo acabar en tragedia.

