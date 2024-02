La Cartuja acogerá el España-Países Bajos tras la negativa del Cádiz

La Federación ha hecho oficial el cambio de estadio para el España - Países Bajos, después de que el Cádiz se negara a ceder el Nuevo Mirandilla. La Cartuja, finalmente, acogerá la semifinal de la Nations League que se disputará este próximo viernes 23 de febrero.

El equipo gaditano, tras conocer que jugará contra el Celta el día 25, trasladó la imposibilidad de que la Selección jugase en su estadio el viernes 23. El partido fue anunciado por la propia RFEF, en base al acuerdo vigente con la Junta de Andalucía.

Nuevo lío en el fútbol femenino

Nuevo bochorno con la Selección Femenina. A esta hora, según ha podido saber la Cadena COPE, corre peligro el partido de semifinales de la Nations League que España debe jugar ante Países Bajos el viernes 23 de febrero a las 21:00 horas en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.

El pasado 26 de diciembre la RFEF anunció dónde se jugarían las semifinales y la final de la Liga de Naciones de la que España sería sede y en la que están en juego dos billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024. Según lo publicado, el estadio del Cádiz acogería el choque de La Roja y La Cartuja albergaría el tercer y cuarto puesto y la final.

La realidad es que no había nada acordado entre la Junta y el Cádiz para que el partido se jugara allí, aunque fuera anunciado y se haya comenzado la venta de entradas para el mismo. Desde el organismo aseguran que fue la Junta de Andalucía la que les ofreció ambos estadios y que no han sido ellos los que los han elegido.

El problema está en que ahora el Cádiz se niega a que el partido se juegue allí porque dos días después, el domingo 25 de febrero ellos se enfrentan al Celta a las 14:00 horas, menos de 48 horas después. Desde el club andaluz alegan que la disputa de la semifinal de la Liga de Naciones estaba supeditada a que LaLiga programara su encuentro el lunes y como no ha sido así no quieren ceder su campo porque no quieren que el césped sufra problemas. La única solución pasaría por cambiar de fecha el Cádiz-Celta, algo muy complicado, o llevarse el España-Países Bajos a otro estadio, sería La Cartuja.