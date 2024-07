Carlos Alcaraz: "El domingo será un día divertido para la gente española"

El español Carlos Alcaraz, que tras derrotar este viernes en semifinales al ruso Daniil Medvedev defenderá el domingo el título en Wimbledon, aseguró que sabe cómo se va a sentir en la final y que intentará mejorar lo que hizo el año pasado.



El murciano venció en cuatro sets a Medvedev y jugará la final de Wimbledon, contra Novak Djokovic o Lorenzo Musetti, por segundo año consecutivo.

Alcaraz defenderá su corona de Wimbledon El murciano remontó a Medvedev (6-7, 6-3, 6-4, 6-4) tras un mal inicio y se clasificó para la final en la que se medirá al ganador del Djokovic-Musetti. 12 jul 2024 - 13:31

"Estoy encantado de poder jugar sin techo, con diferentes condiciones. Empecé muy nervioso, él dominaba, jugando un gran tenis con su servicio. Ha sido difícil para mí, pero he intentado quitarme los nervios. Me ha ayudado mucho ponerme 3-1 en el segundo set, he podido disfrutar un poco más e imponer mi juego", dijo Alcaraz a pie de pista.



"He intentado hacer cosas diferentes. He intentado no jugar intercambios largos, jugar cortados, dejadas, subir a la red. No quería jugar su juego. Ha sido difícil tirar el muro", agregó el español, que jugará la final este domingo.



"Siento que no soy nuevo nunca más. Sé cómo me voy a sentir en la final, ya he pasado por ello. Voy a intentar lo que hice el año pasado y mejorar", añadió.



El español volvió a hablar de fútbol y de la selección española, que se enfrentará a Inglaterra también el domingo en la final de la Eurocopa, y recibió un abucheo cariñoso del público.



"Va a ser un gran día para la gente española. No digo que España vaya a ganar, solo digo que va a ser un día divertido", dijo el español entre risas.