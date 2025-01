Cambio por baja médica en la designación VAR del Atlético de Madrid-Mallorca

El árbitro canario, Alejandro Hernández Hernández, estaba designado para estar al frente del VAR durante el encuentro de la 22ª jornada en Primera División entre el Atlético de Madrid y el Mallorca, sin embargo, tal y como ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol, habrá un cambio en la designación por temas médicas. El sustituto será Jorge Figueroa Vázquez y como AVAR actuará Alfredo Rodríguez Moreno.

En el aspecto deportivo, con los deberes hechos en la Liga de Campeones tras clasificarse a los octavos de final como quinto clasificado, el Atlético de Madrid se debe centrar en la competición doméstica donde arrastra dos pinchazos consecutivos --la derrota ante el Leganés (1-0) y el empate contra el Villarreal (1-1)--. Unos resultados que le han hecho perder el liderato en favor del Real Madrid, su próximo rival en la siguiente jornada liguera, que ahora se encuentra con cuatro puntos más que los colchoneros.

Antes de llegar al Estadio Santiago Bernabéu, el equipo de Simeone tiene por delante dos encuentros de suma importancia. El martes recibirá al Getafe en busca de una plaza en las semifinales de la Copa del Rey, pero antes aguarda un nuevo encuentro liguero en el feudo rojiblanco para disipar las dudas que comienzan a sobrevolar al conjunto madrileño tras una óptima primera vuelta de campeonato.

Koke besa a Griezmann tras marcar el tercer gol del Atlético de Madrid frente al Salburgo en Alemania

Gran parte de las opciones de seguir en esta pugna pasan por volver a la senda del triunfo contra un Mallorca que también llega en horas bajas con dos derrotas consecutivas y un mal 2025. Además, el encuentro será especial para el técnico argentino que cumplirá su partido número 500 en Liga (305V, 112E y 82D), siendo el octavo en alcanzar esta cifra en la historia de la competición nacional y el primero al frente de un mismo club.

Pero Simeone no quiere perder el foco, sin tiempo para festejos, porque su equipo necesita recuperar sensaciones en la competición. Su derrota, inesperada, ante el Leganés mostró la cara menos amable del equipo, falto de ritmo y sin acierto de cara a la portería; una realidad que se volvió a ver el pasado fin de semana ante el Villarreal en una primera parte plana y sin tomar la iniciativa. Para seguir la estela del liderato, el Atlético deberá mostrar la cara dada en los dos encuentros de Liga de Campeones --ante Bayer Leverkusen y Salzburgo--, donde sí tuvo esa garra y competitividad tan característica del equipo.

Para este partido, el 'Cholo' tendrá una encrucijada para confeccionar el once titular. El argentino cuenta con la baja del sancionado Rodrigo de Paul, además del lesionado Javi Galán, pero el rompecabezas viene si arriesgar poniendo, sobre todo, a Julián Álvarez y Robin Le Normand, ya que si ven una amarilla se perderían el derbi madrileño. Por ello, el argentino puede que dé entrada a Josema Giménez y Alexander Sorloth, mientras que Pablo Barrios, sancionado en Austria, y Conor Gallagher, suplente, podrían ser otras novedades.

UN MALLORCA SIN ALEGRÍAS EN 2025

El momento de inestabilidad que atraviesa la entidad rojiblanca la intentará aprovechar el Mallorca, sexto clasificado con 30 puntos, aunque no atraviesa el mejor momento de la temporada. El equipo mallorquinista no conoce la victoria en lo que va de año 2025 cerrando el mes de enero con cuatro derrotas entre LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España. Además, en estos encuentros, ha encajado 11 goles y no ha conseguido perforar la portería contraria en ninguna ocasión.

Imagen de un partido nocturno del RCD Mallorca

Un registro muy pobre para el equipo de Jagoba Arrasate que cerró una primera vuelta notable colocado en plena lucha por los puestos europeos. Sin embargo, de cosechar otra derrota este sábado en el Metropolitano, sumado a que alguno de sus perseguidores puntúe este fin de semana puede hacer que acabe la jornada fuera de estas posiciones.