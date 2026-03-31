Camavinga desvela que Arbeloa en ocasiones les regala donuts o galletas después de los entrenamientos

Arbeloa, junto con su plantilla, antes de un encuentro de Champions

En una reciente y distendida entrevista con ESPN FC, el jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga, abrió las puertas de su vida personal y profesional, ofreciendo una perspectiva única sobre sus compañeros de equipo, especialmente sobre Vinícius Jr., y analizando el presente de sus equipos en vísperas de grandes retos, como la recta final de la temporada con el Real Madrid, y el próximo Mundial con su país.

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la defensa que Camavinga hizo de su gran amigo Vinícius Jr. Ante las críticas que el brasileño recibe en Europa por su actitud en el campo, el francés fue tajante:

"Vini es realmente una gran persona. Creo que la gente no se da cuenta de eso porque siempre está gritando en el campo... pero cuando lo conoces personalmente, es un tipo increíble"

Camavinga explicó que Vinícius es el primero en dar la bienvenida y guiar a los jóvenes que llegan al equipo. Atribuyó las críticas a una cuestión de diferencia cultural, comparando su estilo de celebración con el de los atletas de la NBA o NFL, donde el espectáculo es parte del juego. Para Eduardo, el fútbol sigue siendo un juego y las celebraciones son simplemente parte de esa alegría brasileña que no siempre se entiende en Europa.

PSNEWZ/SIPA / Cordon Press Kylian Mbappé durante un partido con Francia.

Al hablar de la selección francesa, Camavinga no pudo evitar sonreír al describir el ataque de "Les Bleus" como un "código de trucos" (cheat code) de un videojuego. Destacó especialmente el talento de Michael Olise y Ryan Cherki, pero tuvo palabras especiales para Kylian Mbappé.

Aseguró que Mbappé es un trabajador incansable y que, fuera del campo, es mucho más divertido de lo que la gente imagina, siempre contando chistes. Para Camavinga, tenerlo ahora como compañero también en el Real Madrid facilita mucho las cosas en el terreno de juego.

El ADN de la Champions League

Ni el propio Camavinga tiene una respuesta científica para explicar el ADN del equipo blanco en la Champions, pero describe una sensación casi mágica:

"Incluso nosotros... no sé explicarlo. Quizás el domingo jugamos regular, pero escuchamos la música de la Champions y algo se enciende" .

Tras eliminar al Manchester City en una eliminatoria de "sufrimiento colectivo", el mediocampista francés cree que el equipo ha encontrado un nuevo nivel de unidad. Destacó que el secreto de este éxito, tanto con Ancelotti como con los nuevos entrenadores, es la libertad y la felicidad que se le da al jugador.

regalos de arbeloa

Durante la entrevista, el centrocampista galo también menciona los detalles y regalos de Arbeloa.

Camavinga explica que el entrenador tiene un gran espíritu y que a veces sorprende a los jugadores con regalos, como donuts o galletas de Lotus, después de los entrenamientos. Detalles que ayudan a mantener un buen ambiente en el equipo, según señala el francés.