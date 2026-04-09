El calvario de Damien Touzé tras su accidente en Omán: "Voy a morir, dile a nuestro hijo que lo amo"

El ciclista francés Damien Touzé ha relatado el calvario que vivió tras la grave caída sufrida el pasado 10 de febrero durante la cuarta etapa del Tour de Omán. El corredor del equipo Cofidis chocó violentamente contra una valla de seguridad y temió por su vida, como ha confesado en una entrevista con el diario L'Équipe.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Damien Touzé ciclista de Cofidis

Entre la vida y la muerte

Touzé describe un escenario dramático en el hospital, donde creyó que no sobreviviría. "El doctor fue honesto conmigo, quizá no me despertaría", ha explicado. Ante la insistencia del médico, que le advirtió que "quizá no volverías a hablar con ella", llamó a su pareja, Sofia, para transmitirle un mensaje desolador: "Voy a morir, dile a nuestro hijo que lo amo".

El ciclista de 29 años relata la confusión de esos momentos: "Veía a los médicos correr en todos los sentidos y comprendía que era grave, pero el dolor me desorientaba". A la angustia se sumaron las deficientes condiciones en las que fue atendido, describiendo que estuvo "tumbado al lado de los cubos de basura, con moscas por todas partes".

Error médico y un futuro incierto

El calvario continuó durante su repatriación a Bélgica, donde reside. Al prepararse para una nueva operación, los especialistas descubrieron un grave error médico cometido en Omán. "Descubrieron que los médicos de Omán no habían cerrado mi pared abdominal. Mis órganos se encontraban justo bajo la piel", ha revelado.

Marcado física y mentalmente, a Damien Touzé le espera ahora un largo periodo de rehabilitación estimado entre siete u ocho meses. Su regreso al ciclismo profesional es una incógnita, ya que no quiere volver a cualquier precio. "¿Podré volver a hacer deporte de alto nivel? Eso no se sabe aún. No haré ciclismo para estar al 50% y sufrir todos los días. Si soy profesional, es para rendir", declaró.