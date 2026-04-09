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Másters 1.000 montecarlo

Etcheverry hace sudar y sufrir a Alcaraz

El argentino vendió muy cara su derrota y acabó ganando un set al murciano que tuvo que esforzarse para meterse en cuartos de final (6-1, 4-6 y 6-3).

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final en el Másters 1.000 de Montecarlo.

EFE

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final en el Másters 1.000 de Montecarlo.

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Carlos Alcaraz sufrió, se dejó un set por el camino, pero se situó en los cuartos de final del Másters 1.000 de Montecarlo tras un durísimo partido ante el argentino Tomas Martín Etcheverry que comenzó como un ciclón, en el que tuvo un bajón en el segundo set y que supo cerrar sacando su mejor tenis en los momentos más complicados. Al final el encuentro cayó del lado del murciano por 6-1, 4-6 y 6-3. Su próximo rival será el kazajo Bublik.

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