Másters 1.000 montecarlo
Etcheverry hace sudar y sufrir a Alcaraz
El argentino vendió muy cara su derrota y acabó ganando un set al murciano que tuvo que esforzarse para meterse en cuartos de final (6-1, 4-6 y 6-3).
Redacción Deportes
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Carlos Alcaraz sufrió, se dejó un set por el camino, pero se situó en los cuartos de final del Másters 1.000 de Montecarlo tras un durísimo partido ante el argentino Tomas Martín Etcheverry que comenzó como un ciclón, en el que tuvo un bajón en el segundo set y que supo cerrar sacando su mejor tenis en los momentos más complicados. Al final el encuentro cayó del lado del murciano por 6-1, 4-6 y 6-3. Su próximo rival será el kazajo Bublik.
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Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h