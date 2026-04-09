Etcheverry hace sudar y sufrir a Alcaraz

Carlos Alcaraz sufrió, se dejó un set por el camino, pero se situó en los cuartos de final del Másters 1.000 de Montecarlo tras un durísimo partido ante el argentino Tomas Martín Etcheverry que comenzó como un ciclón, en el que tuvo un bajón en el segundo set y que supo cerrar sacando su mejor tenis en los momentos más complicados. Al final el encuentro cayó del lado del murciano por 6-1, 4-6 y 6-3. Su próximo rival será el kazajo Bublik.