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Informa Isaac Fouto

Hernández Hernández será el árbitro español en el Mundial

El colegiado canario debutará en un gran torneo en el que también estará como árbitro VAR el madrileño Del Cerro Grande.

El colegiado Hernández Hernández durante el partido entre Espanyol y Mallorca de esta temporada.

EFE

El colegiado Hernández Hernández durante el partido entre Espanyol y Mallorca de esta temporada.

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

El arbitraje español tendrá representación en el próximo Mundial de Fútbol. Según informa Isaac Fouto, el canario Alejandro Hernández Hernández será uno de los colegiados que dirijan partidos en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y que arrancará el próximo 11 de junio.

Hernández Hernández acumula 14 temporadas en Primera División y ha dirigido hasta la fecha 247 encuentros en la máxima categoría. Es un habitual en competiciones europeas, aunque será su debut en un gran torneo. Entre los colegiados VAR habrá también un español. Se trata del madrileño Carlos del Cerro Grande.

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