El Cádiz tumba a un Mirandés con diez jugadores

Los jugadores del Cádiz celebran el gol del triunfo contra el Mirandés

El Cádiz ganó este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla por 1-0 con un gol de Álvaro García Pascual en la primera parte, ante un Mirandés que jugó con diez futbolistas desde el primer minuto de juego.

En la primera jugada del partido, el Mirandés se quedó con diez futbolistas por expulsión del central Iker Córdoba tras una entrada por detrás sobre José Antonio de la Rosa. Fran Justo, técnico visitante, tuvo que reestructurar la defensa pero no pudo evitar que su equipo fuera asediado por un Cádiz en tromba.

Avisaron los gaditanos con un cabezazo de Yussi Diarra, en un libre directo botado por Javier Ontiveros y en dos acciones de delantero de área de García Pascual, quien a la tercera no falló. El exsevillista se adelantó a su par en la frontal del área chica para anotar el primer gol, servido en un centro desde la banda derecha (m.20).

Después del tanto, el Cádiz consolidó su dominio frente a un Mirandés inoperante en ataque y apurado en defensa para achicar los balones que llegaban a su área.

Al menos, el orden defensivo le facilitó a los burgaleses llegar al descanso con desventaja por la mínima ante un Cádiz que ejerció un control absoluto pero que no pudo marcar más goles en este periodo.

Tras la reanudación, continuó el dominio del equipo local, que en sus primeras aproximaciones buscó disparos exteriores que se marcharon desviados. El Mirandés anotó gol en el remate de una falta lateral, aunque el colegiado del partido anuló la acción por falta previa del central Pica sobre el portero cadista Aznar (m.68).

El Mirandés, asfixiado por el esfuerzo realizado, no tuvo salida hacia el ataque y echó en falta cambios de refresco, que prefirió no hacer Fran Justo, que llevó a Cádiz un banquillo compuesto por futbolistas canteranos.

En la recta final del encuentro, el equipo entrenado por Gaizka Garitano se limitó a conservar el resultado favorable para llevarse la victoria por la mínima.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Cádiz: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Diarra, Suso (Álex Fernández, m.79), De la Rosa (Obeng, m.91), Ontiveros (Ocampo, m.65); y García Pascual (Roger, m.79).

0 - Mirandés: Juampa; Juan Gutiérrez, Pica, Córdoba, Medrano; Marino, Barea; Tamarit, Aarón, Varela; y Petit.

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Expulsó a Córdoba (Mirandés) por una falta sobre De la Rosa en el minuto 1. Amonestó con cartulina amarilla a los locales García Pascual (m.68), Climent (m.93) y Diarra (m.95) y a los visitantes Barea (m.69) y Juan Gutiérrez (m.69).

Gol: 1-0, M. 20: García Pascual.

Incidencias: Partido de la primera jornada de Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 14.000 espectadores.