Borja y Kity Mayoral, sobre su enfrentamiento en Copa del Rey: "No me gustaría irme del partido sin que hayamos coincidido"

El sorteo de la Copa del Rey ha deparado una de sus historias más emotivas. El duelo entre el Inter de Valdemoro y el Getafe CF será el escenario de la primera confrontación oficial entre los hermanos Mayoral: Borja, delantero estrella del equipo del Getafe, y su hermano mayor, Cristian "Kiti", futbolista del modesto club madrileño. Ambos se han pasado por los micrófonos de Deportes COPE con José Luis Corrochano y Gemma Santos.

Este partido materializa un sueño, aunque sea con camisetas rivales. Borja cuando era pequeño recaló en la cantera del Real Madrid en Valdebebas, mientras que Kiti, el mayor, lo hizo en la del Atlético de Madrid. El sueño de estos dos hermanos era jugar los dos en el mismo equipo y aunque aún no lo han logrado. Además, el pequeño de los hermanos explicó que para sus padres es "un orgullo".

EFE Borja Mayoral suma cuatro goles esta temporada en LaLiga.

Por eso, ambos hermanos coinciden en que el partido va a ser un gran momento. De hecho Borja Mayoral aseguró que tienen que "coincidir en el campo; yo creo que ya que se ha dado este momento, pues deberíamos coincidir. No me gustaría irme del partido sin que hayamos coincidido o sin que hayamos jugado juntos algunos minutos".

Como curiosidad, Kity afirmó que si tuviera que robarle algo a su hermano pequeño sería "el gol porque mi padre le hizo a él con gol y a mi sin él". Por su parte, Borja cree que "su hermano tiene más calidad. Esos últimos detalles que yo no tengo y esa pausa con balón".

"El resultado pasa a un segundo plano"

Además, a pesar de que todavía tenemos que esperar para ver ese enfrentamiento la familia ya está dividida, Kiti aseguró, entre bromas, que tiene "las de perder" en el partido. De hecho, Borja Mayoral le confirmó a José Luis Corrochano que "él parte con desventaja y que todavía no se sabe dónde se va a jugar. Se estaba hablando de jugar en el campo del Leganés o en el del Getafe. Ese partido hay que ver el disfrute de los dos en el mismo campo y que el resultado pase a un segundo plano".

Kity Mayoral

Mirando al futuro, Borja Mayoral no oculta su cariño por su ciudad natal, Parla. "Mucha gente se ha reído, pero me gustaría ser propietario o máximo accionista. Estar dentro del club. No sé si jugar, pero me haría ilusión estar un añito para despedirme".